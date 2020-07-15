Трамп утвердил меры в отношении Пекина за его политику в Гонконге

Президент США Дональд Трамп объявил о двух исторических решениях, которые его администрация приняла в отношении Китайской..

[Дональд Трамп, президент США]:

«Этот указ даёт моей администрации новый мощный механизм. Он позволит привлекать к ответственности лиц и организации, которые лишают Гонконг его свобод. Мы все видели, что произошло. Ситуация плохая. Их лишили свободы. Их лишили прав. Я считаю, что для Гонконга это будет означать, что он больше не сможет конкурировать со свободными рынками».

Президент США Дональд Трамп объявил о двух исторических решениях, которые его администрация приняла в отношении Китайской Народной Республики. По-первых, он утвердил санкции для лиц и организаций, которые участвуют в нарушении прав жителей Гонконга. Это стало ответом на недавнее принятие в автономном регионе нового закона о нацбезопасности.

Второй подписанный Дональдом Трампом указ – лишение Гонконга статуса особого торгового и финансового партнёра Вашингтона.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Теперь к Гонконгу будут относиться так же, как к материковому Китаю. Никаких особых привилегий, никакого особого финансового статуса, никакого экспорта чувствительных технологий. Кроме того, мы вводим огромные пошлины в отношении Китая. Такое происходит с Китаем впервые».

Ранее за меры в отношении КНР подавляющим большинством проголосовали обе палаты Конгресса США.

Согласно новому закону о нацбезопасности, незаконными стали любые действия или мероприятия, которые призывают к независимости Гонконга. Максимальное наказание согласно документу – пожизненное заключение.

Закон приняли на фоне продемократических протестов, которые продолжаются в регионе уже около года. Перерыв был только во время пика эпидемии коронавируса.

Эксперты говорят, что документ непосредственно направлен на протестное движение. Теперь полиция может проводить обыски без ордера, а также требовать от интернет-платформ снимать нежелательный контент.

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