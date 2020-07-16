В Мехико нашли останки дворца ацтеков и резиденции испанского конкистадора

Мексиканские археологи прямо в центре Мехико нашли останки дворца ацтекского правителя Ашаякатля и резиденции испанского конкистадора..

Мексиканские археологи прямо в центре Мехико нашли останки дворца ацтекского правителя Ашаякатля и резиденции испанского конкистадора Эрнана Кортеса. Их обнаружили во время ремонта здания, где располагается ломбард.

[Рауль Баррера, археолог]:

«Дом Кортеса возводили с использованием базальтовых плит и плит из тезонтла (камня вулканического происхождения). Из этого материала был построен разрушенный дворец Ашаякатля».

Учёным известно, где находился ацтекский дворец, благодаря историческим документам, оставленным испанскими завоевателями. Согласно ним, Кортес поселился во дворце сразу после покорения Теночтитлана.

Конкистадоры, уничтожившие государство ацтеков, также разрушали их здания. Потом они возводили дома в европейском стиле, используя камни снесённых построек. Так же, видимо, поступил и Кортес.

Некоторое время резиденция принадлежала семье завоевателя. Позже её для колониальных правителей купил король Испании.

Археологи планируют продолжать раскопки.

[Рауль Баррера, археолог]:

«Мы должны принять меры предосторожности, чтобы не произошло обвалов. Инженеры подскажут нам, где можно копать, а где нельзя. Это поможет не повредить историческое здание».

Город-государство Теночтитлан находился на территории современного Мехико. Конкистадоры во главе с Кортесом разрушили его в 1521 году.

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