На месте будущего аэропорта в Мексике откопали 100 скелетов мамонтов

В Мексике продолжается строительство аэропорта, а у палеонтологов прибавляется работы. Они находят всё больше костей мамонтов...

В Мексике продолжается строительство аэропорта, а у палеонтологов прибавляется работы. Они находят всё больше костей мамонтов. Учёные обнаружили более 100 скелетов, раскопки ведутся на двухстах участках.

По словам археологов, мамонты пришли сюда примерно 24 тысячи лет назад. Их могли привлечь обширные луга и озёра. Для древних животных эти места были райскими, но они же стали и погибельными.

[Рубен Мансанилья, археолог]:

«Животные зашли слишком далеко (в озеро), попали в ловушку, и их ноги увязи в иле. Потом они медленно умирали. И в это время мамонты становились добычей для хищников и людей».

Учёные считают, что примерно десять тысяч лет назад люди, возможно, охотились на мамонтов. Об этом свидетельствуют найденные каменные наконечники стрел и копий. Охотники также рыли на мелководье ямы-ловушки.

Археологи обнаружили на месте раскопок останки и других древних животных. Но огромное количество костей мамонтов поражает воображение.

[Рубен Мансанилья, археолог]:

«Есть и другие подобные места: Ранчо Ла-Брея в Лос-Анджелесе и Юкон на Аляске. Там много участков с большим количеством останков. Таких мест много и в Южной Америке. Но в Латинской Америке этот участок может стать одним из самых важных мест, если не самым важным».

Когда-то в этой долине было много озёр, но в XVII веке их начали осушать колонизаторы, чтобы предотвратить наводнения.

Археологи будут исследовать находки в лаборатории. Они также обещают, что в здании нового аэропорта появится экспонат из костей мамонта.

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