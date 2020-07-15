Парк в стиле Дикого Запада открылся среди сербских лесов и полей

Эта копия американского города XIX столетия появилась не на плато Великие равнины в США, а в..

Эта копия американского города XIX столетия появилась не на плато Великие равнины в США, а в гористой местности Сербии. В горной области Златибор построили новый парк развлечений, в котором посетители могут себя ощутить как на Диком Западе.

Город назвали Эль-Пасо. А реплику поселения индейцев именуют в честь Сидящего Быка – знаменитого вождя индейского племени хункпапа.

Парк открыл двери 15 мая. Однако на полную мощность пока не работает, поскольку из-за пандемии многие границы закрыты.

[Милья Кумич, владелец парка развлечений]:

«Все говорят, что мне повезло, и что в этом году у нас будет много туристов, которые не поехали за границу. Однако люди забывают об одной вещи: иностранных туристов не будет – ни черногорцев, ни боснийцев. Я хотел бы, чтобы ситуация была другой, чтобы не было коронавируса. Уверен, что мой бизнес был бы намного крепче».

Одна из экспозиций в парке посвящена Роберту Мандену – американскому стрелку-шоумену. Он выступал с револьверами, винтовками и дробовиками.

Одна из работниц парка говорит, что для Европы это место уникальное.

[Радмила Милич, сотрудница парка развлечений]:

«Я вообще ни разу не слышала, чтобы в Европе где-то ещё был парк в стиле Дикого Запада».

Также здесь можно провести ночь. Туристам предлагают деревянные домики в стиле Дикого Запада, а также дома на деревьях и обычные отельные номера.

Входной билет стоит около 3,5 долларов США.

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