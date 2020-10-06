Внебрачная дочь экс-короля Бельгии Альберта II получила титул принцессы

Бельгийская художница Дельфина Боэль выиграла семилетний судебный процесс и получила титул принцессы. Её признали внебрачной дочерью бывшего короля Бельгии Альберта II. Она также сможет носить фамилию Саксен-Кобург-Готской династии. [Дельфина Боэль, внебрачная дочь Альберта II]:«Я по-прежнему буду Дельфиной и не собираюсь ходить по улицам и кричать, что я принцесса. Однако, если какая-то благотворительная организация будет нуждаться в помощи и попросит меня выступить и назвать свой титул, то я буду счастлива сделать доброе дело».

Альберт II унаследовал престол в 93-м году. А в 99-м общественность узнала о внебрачной дочери короля. Как выяснилось, в 60-х годах у тогда ещё будущего монарха был долгий роман с баронессой Сибилл де Селис Лонгшам. В 68-м у неё родилась дочь Дельфина.

В 2013 году король отказался от трона в пользу сына Филиппа. Одновременно с этим он утратил королевский иммунитет. После этого Боэль обратилась в суд, чтобы доказать отцовство Альберта.

В ноябре 2018 года от бывшего короля потребовали пройти тест ДНК, но тот не согласился. Такой анализ в Бельгии сдавать необязательно, но отказ от него считается признанием отцовства.

Альберт подал апелляцию на решение суда. В итоге монарха заставили пройти тест под угрозой штрафа. В январе этого года с помощью анализов было установлено, что Боэль – действительно дочь экс-короля Бельгии.

Новоиспечённая принцесса говорит, что в прошлом звонила отцу и просила его защитить её мать от преследования со стороны журналистов. Однако тогда монарх попросил его не беспокоить и сказал, что у него нет никаких внебрачных дочерей.

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