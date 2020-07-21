В Париже часть Сены превратилась в кинотеатр под открытым небом

Магия кино окутала часть Сены в Париже. На берегу реки установили гигантский экран, а зрители расположились..

Магия кино окутала часть Сены в Париже. На берегу реки установили гигантский экран, а зрители расположились в лодках, покачивающихся на воде. Для парижан и гостей города бесплатно показывают французскую комедию «Непотопляемые».

[зрительница]:

«Я очень взволнована, это уникальная возможность. Никогда не видела ничего подобного в Париже». [зрительница]:

«Я впервые буду смотреть фильм на воде, поэтому не могу дождаться. К тому же погода отличная, думаю, впечатления будут прекрасными».

Для зрителей подготовили почти 40 лодок. В каждую вмещается до шести человек. В одной лодке могут находиться либо родственники, либо люди, знакомые друг с другом. Зрительские места есть и на берегу реки.

Кинопоказ проходит в рамках ежегодного пляжного сезона в Париже, который начинается в июле и длится шесть недель.

[зрительница]:

«Мне очень нравится кинопоказ под открытым небом. Это знаменует собой начало лета, и, хотя уже июль, для меня это начало парижских летних приключений».

Кинотеатры в Париже уже снова работают, но зрителей пока немного. Однако кинопоказ под открытым небом прошёл успешно. Организаторы планируют демонстрировать фильмы весь пляжный сезон.

В это время набережные Сены превращаются в искусственные пляжи. В некоторых местах они песчаные, а в некоторых – покрыты подстриженной травой. Есть на пляжах и деревянные настилы.

Такие места отдыха создают в Париже с 2002-го года.

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