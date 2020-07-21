Определить COVID-19 по кашлю: в Германии разрабатывают новое приложение

Немецкая технологическая компания разрабатывает приложение, которое сможет выявлять COVID-19 по кашлю, чиханию или голосу пациента.

Фирма в Баварии использует искусственный интеллект, а также базу данных разных звуков. Участников просят записывать свой кашель, чихание и голос и загружать на сайт. На нём будут храниться примеры как здоровых людей, так и тех, у кого диагноз COVID-19 подтвердился.

Уже скоро компании потребуется поддержка общественности.

[Дагмар Шуллер, соосновательница компании]:

«Нам нужно как можно больше данных, и данных качественных. Это означает, что нам нужны аудиозаписи от людей, которым поставили диагноз COVID-19, а также от тех, у которых были симптомы, но диагноз не подтвердился. Только если у нас будет много данных, мы сможем использовать технологию адекватно».

Как говорят разработчики, по голосу также можно будет определить возраст, пол и состояние здоровья человека.

[Дагмар Шуллер, соосновательница компании]:

«Наше приложение сначала протестировала небольшая группа. Как только мы сможем повысить точность программы до нужного уровня, мы представим её широкой общественности. После этого мы попросим людей добровольно предоставлять нам данные».

Теперь разработчики хотят объединить своё приложение с другой программой, которую разработало правительство Германии. Она помогает отслеживать коронавирусные контакты. Его уже скачало 6,5 миллиона человек.

Германия и другие европейские страны, такие как Италия, Польша и Латвия, обращаются к мобильным технологиям, чтобы следить за распространением эпидемии. Там уже работают программы, которые с помощью Bluetooth фиксируют контакты людей и уведомляют пользователей, если позже у кого-то выявляют коронавирус.

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