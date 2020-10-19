Израиль подписал соглашение о сотрудничестве с Бахрейном
Бахрейн и Израиль подписали совместное коммюнике, тем самым формально установив двусторонние отношения. Церемония прошла в бахрейнской..
Дата загрузки: 2020-10-19
Израильская делегация по прилёту в Манаму выразила надежду на то, что от договора пользу получат оба государства.
[Мейр Бен-Шаббат, советник по вопросам нацбезопасности]:
«Вместе мы изменим лицо нашего региона ради наших граждан, а также соседних стран. Я благодарю наших американских партнёров за их продолжительные усилия. Спасибо принимающей стороне за тёплый приём. Надеюсь скоро встретить её в Израиле».
Ранее 15 сентября Израиль и Бахрейн подписали Декларацию о мире, сотрудничестве и конструктивных дипломатических и дружественных отношениях на церемонии в Белом доме в Вашингтоне. Теперь же отношения закреплены официально.
Бахрейн стал второй страной арабского мира, которая согласилась установить с Израилем дипломатические отношения. Ранее это сделали Объединённые Арабские Эмираты, также при посредничестве США.
Палестинцы отреагировали на такие соглашения нотами протеста. Они требуют от арабских стран сначала обеспечить им отдельное государство, и только потом налаживать отношения с Израилем.
В Бахрейне также не все довольны договором. Там шиитское меньшинство правит над большинством суннитов. Последние недовольны, что документ навредит отношениям страны с Ираном.
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