Израиль подписал с ОАЭ историческое мирное соглашение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о мирном соглашении, которое заключила его страна с Объединёнными Арабскими Эмиратами при посредничестве США. По его словам, это новая эпоха. [Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Сегодня мы начинаем новую эру мира между Израилем и арабским миром. Я только что был на виртуальной конференции с президентом Дональдом Трампом и принцем Мохаммедом бин-Зайедом. Мы объявили об установлении мира между Израилем и ОАЭ, который включает открытие посольств, прямые перелёты и много двусторонних соглашений».

Соглашение, о котором изначально объявил Дональд Трамп, также подразумевает заморозку планов Израиля по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

Ранее ни одна страна Персидского залива не поддерживала дипломатических отношений с Израилем.

[Офер Шефи, житель Тель-Авива]:«Я очень счастлив в связи с соглашением с Арабскими Эмиратами. Надеюсь, будут и другие соглашения с арабскими странами». [Нир Хосер, житель Тель-Авива]:«Думаю, соглашение с Объединёнными Арабскими Эмиратами очень захватывающее. Как израильтяне, мы хотим мира со всеми нашими соседями. И мир с одним из них – это очень большой шаг в этом направлении. Это очень захватывающе и это радостный момент для всего Израиля».

Мировые лидеры также поздравляют обе страны с историческим документом.

Так, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси написал: «Я ценю усилия в рамках соглашения, которые призваны принести процветание и стабильность в наш регион».

А руководство Палестинской Автономии выразило протест против соглашения. Оно также призвало провести срочную встречу Лиги Арабских государств.

[Набиль Абу Рудейнех, представитель президента Махмуда Аббаса]:«Власти Палестины объявляют, что отрицают и осуждают неожиданное трёхстороннее сообщение ОАЭ, Израиля и США о полной нормализации отношений между израильским оккупационным государством и Объединёнными Арабскими Эмиратами».

В ближайшее время стороны должны будут утвердить соглашения, которые охватывают сферы авиасообщения, туризма, телекоммуникаций, культуры, здравоохранения и многие другие.

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