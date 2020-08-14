Израиль подписал с ОАЭ историческое мирное соглашение
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о мирном соглашении, которое заключила его страна с Объединёнными Арабскими Эмиратами..
Дата загрузки: 2020-08-14
«Сегодня мы начинаем новую эру мира между Израилем и арабским миром. Я только что был на виртуальной конференции с президентом Дональдом Трампом и принцем Мохаммедом бин-Зайедом. Мы объявили об установлении мира между Израилем и ОАЭ, который включает открытие посольств, прямые перелёты и много двусторонних соглашений».
Соглашение, о котором изначально объявил Дональд Трамп, также подразумевает заморозку планов Израиля по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.
Ранее ни одна страна Персидского залива не поддерживала дипломатических отношений с Израилем.[Офер Шефи, житель Тель-Авива]:
«Я очень счастлив в связи с соглашением с Арабскими Эмиратами. Надеюсь, будут и другие соглашения с арабскими странами». [Нир Хосер, житель Тель-Авива]:
«Думаю, соглашение с Объединёнными Арабскими Эмиратами очень захватывающее. Как израильтяне, мы хотим мира со всеми нашими соседями. И мир с одним из них – это очень большой шаг в этом направлении. Это очень захватывающе и это радостный момент для всего Израиля».
Мировые лидеры также поздравляют обе страны с историческим документом.
Так, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси написал: «Я ценю усилия в рамках соглашения, которые призваны принести процветание и стабильность в наш регион».
А руководство Палестинской Автономии выразило протест против соглашения. Оно также призвало провести срочную встречу Лиги Арабских государств.[Набиль Абу Рудейнех, представитель президента Махмуда Аббаса]:
«Власти Палестины объявляют, что отрицают и осуждают неожиданное трёхстороннее сообщение ОАЭ, Израиля и США о полной нормализации отношений между израильским оккупационным государством и Объединёнными Арабскими Эмиратами».
В ближайшее время стороны должны будут утвердить соглашения, которые охватывают сферы авиасообщения, туризма, телекоммуникаций, культуры, здравоохранения и многие другие.
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