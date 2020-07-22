Канадцы замечают, что американцев толпами возят к Ниагарскому водопаду

Канадцы стали замечать, что американские паромы буквально толпами возят туристов к Ниагарским водопадам. При этом в..

[жительница Канады]:

«Там слишком многолюдно, мы сфотографировали (американский) паром. Не думаю, что на таком судне безопасно. Здесь намного лучше». [жительница Канады]:

«Когда смотришь, как по-разному заполнены суда, то получаешь представление о Канаде, о нашем государстве и о том, как мы справляемся с пандемией».

Канадцы стали замечать, что американские паромы буквально толпами возят туристов к Ниагарским водопадам. При этом в Канаде на 700-местное туристическое судно берут только шестерых пассажиров.

Американские паромы принимают на борт в два раза меньше пассажиров, чем до эпидемии. На веб-сайте компаний написано, что на судах соблюдают меры безопасности, требуя от туристов надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Во время пандемии в США регистрируют примерно 120 случаев заболевания коронавирусом на 10 000 жителей, а в Канаде – в четыре раза меньше.

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