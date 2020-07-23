Недоедающим йеменским детям угрожает голод

Йеменский мальчик Хасан в десять лет весит всего девять килограммов. Его организм истощён от недоедания. В..

Йеменский мальчик Хасан в десять лет весит всего девять килограммов. Его организм истощён от недоедания. В подобной ситуации оказались сотни тысяч йеменских детей.

За время гражданской войны семья Хасана переезжала с места на место пять раз. Сейчас она обосновалась в деревне рядом с городом Хаджжа. Родителям нужно кормить семерых детей, но возможности зарабатывать нет. Хасан из-за истощения перестал ходить.

[Зайна Мохамед, мама ребёнка]:

«Хасан болен и не говорит, у него температура. У нас даже нет денег на его лечение. Мы растеряны и не знаем, куда его отправить».

Отец всё же отвёл сына в больницу, где помогают истощённым от недоедания людям. Врачи говорят, что у мальчика все органы здоровы. Единственная его проблема – голод.

[Макиа аль-Аслами, заведующая больницей]:

«Хасану, как и другим детям, нужны игра и школа. Но он не играет и не ходит в школу, живёт словно в клетке. А голод усиливает депрессию».

В стране ещё ни разу официально не объявляли голод, но сейчас угроза стала как никогда реальной. Ситуация ухудшилась из-за наводнений, нашествия саранчи, сокращения финансирования гуманитарных организаций и карантинных ограничений в мире. К тому же в последние недели вновь вспыхивают вооружённые конфликты между повстанцами-хуситами и правительственными силами.

В апреле Всемирная продовольственная программа ООН в два раза сократила помощь на севере Йемена. Сейчас в стране недоедают 20 миллионов человек. А в конце августа без продовольственной помощи могут оказаться два с половиной миллиона йеменских детей.

[Элизабет Байрс, сотрудница ВПП]:

«Ещё не слишком поздно, надо действовать сейчас. Если мы будем проводить больше операций и больше снабжать Йемен гуманитарной помощью, то ещё не поздно всё исправить. Давайте действовать сейчас, давайте продолжим финансировать, и тогда мы не допустим, чтобы эти люди голодали».

Гражданская война в Йемене идёт с 2014 года. Правительственную армию поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. За хуситами предположительно стоит Иран. В разрушенной конфликтами стране 80% мирных жителей зависят от гуманитарной помощи.

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