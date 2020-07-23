В американском Хьюстоне закрывают китайское консульство
Правительство Соединённых Штатов распорядилось закрыть консульство Китая в Хьюстоне. Вашингтон дал китайской дипмиссии 72 часа на..
Дата загрузки: 2020-07-23
Вашингтон дал китайской дипмиссии 72 часа на сборы. Согласно заявлению Государственного департамента США, закрытие было необходимо, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и частную информацию американских граждан.
Есть подозрения, что китайские дипломаты занимались в США шпионажем.
Сразу после того как консульство постановили закрыть, в сети появилось видео, на котором видно, что на территории дипмиссии жгут какие-то документы.
Дональд Трамп сказал, что не исключает возможности закрытия и других китайских представительств.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Это всегда возможно, вы же видите, что происходит. Мы думали, что в консульстве, которое мы закрыли, начался пожар. Все говорили, что там пожар. Я думаю, они жгли документы, какие-то бумаги. Интересно, что всё это значит».
Ранее во вторник Госсекретарь США Майк Помпео передал в Министерство юстиции обвинения в отношении двух граждан Китая. Подозревают, что они около десяти лет занимались кибершпионажем для получения данных оборонных предприятий, лабораторий, изучавших COVID-19, а также сотен других компаний и лиц.
[Майк Помпео, Госсекретарь США]:
«Мы ждём от китайской коммунистической партии определённого поведения. Если она так не поступает, мы будем предпринимать меры, чтобы защитить американских граждан, защитить нашу безопасность, нашу национальную безопасность, а также защитить экономику и рабочие места».
Выступая во время визита в Данию, Помпео также напомнил, что КНР обвиняют в краже интеллектуальной собственности и европейских компаний.
Как сообщают источники, в ответ на закрытие консульства в Хьюстоне Пекин рассматривает возможность закрытия американского консульства в Ухане.
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