В американском Хьюстоне закрывают китайское консульство

Правительство Соединённых Штатов распорядилось закрыть консульство Китая в Хьюстоне. Вашингтон дал китайской дипмиссии 72 часа на..

Правительство Соединённых Штатов распорядилось закрыть консульство Китая в Хьюстоне.

Вашингтон дал китайской дипмиссии 72 часа на сборы. Согласно заявлению Государственного департамента США, закрытие было необходимо, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и частную информацию американских граждан.

Есть подозрения, что китайские дипломаты занимались в США шпионажем.

Сразу после того как консульство постановили закрыть, в сети появилось видео, на котором видно, что на территории дипмиссии жгут какие-то документы.

Дональд Трамп сказал, что не исключает возможности закрытия и других китайских представительств.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Это всегда возможно, вы же видите, что происходит. Мы думали, что в консульстве, которое мы закрыли, начался пожар. Все говорили, что там пожар. Я думаю, они жгли документы, какие-то бумаги. Интересно, что всё это значит».

Ранее во вторник Госсекретарь США Майк Помпео передал в Министерство юстиции обвинения в отношении двух граждан Китая. Подозревают, что они около десяти лет занимались кибершпионажем для получения данных оборонных предприятий, лабораторий, изучавших COVID-19, а также сотен других компаний и лиц.

[Майк Помпео, Госсекретарь США]:

«Мы ждём от китайской коммунистической партии определённого поведения. Если она так не поступает, мы будем предпринимать меры, чтобы защитить американских граждан, защитить нашу безопасность, нашу национальную безопасность, а также защитить экономику и рабочие места».

Выступая во время визита в Данию, Помпео также напомнил, что КНР обвиняют в краже интеллектуальной собственности и европейских компаний.

Как сообщают источники, в ответ на закрытие консульства в Хьюстоне Пекин рассматривает возможность закрытия американского консульства в Ухане.

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