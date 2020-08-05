Люди бегут от наводнений в Южной Корее, есть жертвы

В Южной Корее – сильные наводнения. Они начались в результате самых затяжных за последние семь лет..

В Южной Корее – сильные наводнения. Они начались в результате самых затяжных за последние семь лет муссонных дождей.

Власти сообщают, по меньшей мере, о 13 погибших. Некоторых людей накрыло оползнями, некоторых смыло потоком воды, когда они находились в машинах. Ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.

Более тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В столице Сеуле затоплены парки, мосты и участки основных автомагистралей. Также в результате наводнений пострадало около 6000 гектаров сельхозугодий.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл экстренное заседание, призвав сочетать спасательные меры с мерами по борьбе с коронавирусом.

[Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи]:

«Я призываю к профилактическим проверкам и превентивным мерам на повышенном уровне. Особенно приложите все усилия, чтобы предотвратить все потенциальные происшествия, ведущие к гибели людей».

Муссонные дожди идут в Южной Корее уже 42 дня. В 2013 году они шли без перерыва 49 дней.

Государственные СМИ соседней Северной Кореи также предупредили об опасности наводнений.

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