В Йемене правительство и повстанцы начали обмен пленными

Между правительством Йемена и повстанцами-хуситами начался обмен пленными. Воюющие стороны договорились об этом в конце сентября..

Между правительством Йемена и повстанцами-хуситами начался обмен пленными. Воюющие стороны договорились об этом в конце сентября на встрече в Швейцарии. В рамках соглашения освободят 1081 военнопленного.

Правительство Йемена и арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией отпустят 681 боевика. Повстанцы-хуситы – 400 человек. В их числе будут 15 саудовцев и четверо суданцев.

Обмен пленными проходит под наблюдением Международного комитета Красного Креста. На первом этапе освободили 484 человека. В ближайшие дни отпустят остальных. В Сане освобождённым боевикам устроили торжественную встречу.

[бывший пленный]:

«Мы воевали на фронте Бакаа [рядом с Саудовской Аравией]. Нас взяли в плен и продержали полтора года».

Изначально враждующие стороны договорились провести обмен ещё в 2018 году во время мирных переговоров. Тогда они согласились отпустить 15 тысяч человек. Но соглашение выполняли медленно.

[Мухаммед Али аль-Хуси, глава Революционного комитета]:

«Я призываю другую сторону продолжить эту операцию, чтобы мы смогли обменяться всеми пленными».

Спецпосланник ООН Мартин Гриффитс назвал нынешний обмен «воздушным мостом надежды», который проложит путь к соглашению о постоянном мире в Йемене.

Между тем, по данным организации «Врачи без границ», в городе Таиз снова вспыхнули столкновения. Один человек погиб, около 40 получили ранения.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. По данным ООН, она уже унесла жизни более 100 тысяч человек и породила худший в мире гуманитарный кризис.

Международный комитет Красного Креста сообщает, что 24 миллиона йеменцев, а это 80% населения, нуждаются в помощи. Из них 20 миллионов человек не доедают и не имеют доступа к чистой питьевой воде.

Короткая ссылка на эту страницу: