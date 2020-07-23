Телеканал NTD

Кашель, чихание или голос: новая программа будет определять COVID-19 по звуковым файлам

Кашель, чихание или голос: новая программа будет определять COVID-19 по звуковым файлам

Немецкая компания разрабатывает программу, которая сможет находить у человека коронавирус по звукам его кашля, чихания и..

Дата загрузки: 2020-07-23

Немецкая компания разрабатывает программу, которая сможет находить у человека коронавирус по звукам его кашля, чихания и даже просто по голосу. Для этого задействуют искусственный интеллект и обширную базу данных.
Короткая ссылка на эту страницу:
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне