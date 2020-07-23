Кашель, чихание или голос: новая программа будет определять COVID-19 по звуковым файлам Немецкая компания разрабатывает программу, которая сможет находить у человека коронавирус по звукам его кашля, чихания и.. Дата загрузки: 2020-07-23

Немецкая компания разрабатывает программу, которая сможет находить у человека коронавирус по звукам его кашля, чихания и даже просто по голосу. Для этого задействуют искусственный интеллект и обширную базу данных.

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