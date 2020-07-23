Кашель, чихание или голос: новая программа будет определять COVID-19 по звуковым файлам
Немецкая компания разрабатывает программу, которая сможет находить у человека коронавирус по звукам его кашля, чихания и..
Дата загрузки: 2020-07-23
Немецкая компания разрабатывает программу, которая сможет находить у человека коронавирус по звукам его кашля, чихания и даже просто по голосу. Для этого задействуют искусственный интеллект и обширную базу данных.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: