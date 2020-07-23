В Иерусалиме нашли руины царских кладовых возрастом 2700 лет
Израильские археологи обнаружили останки огромного древнего здания возрастом 2700 лет. Руины находятся недалеко от посольства США..
Дата загрузки: 2020-07-23
На месте раскопок также нашли керамические сосуды с оттисками печатей, на которых видны надписи на древнееврейском письме. В общей сложности в руки археологов попали 120 таких оттисков. Учёные считают, что в здании хранились собранные царём подати.
[Нерия Сапир, сотрудник Управления древностей Израиля]:
«Большая коллекция оттисков печатей, найденных здесь, – одна из самых впечатляющих в Израиле. В основном, это печати царей. Также есть оттиски с именами людей. Возможно, это иудейские высокопоставленные чиновники или какие-то богатые люди, которые в те времена управляли экономической системой Иудеи».
На печатях также написаны названия четырёх иудейских городов. Оттиски сделаны на ручках сосудов, в которых, вероятно, хранились вино и оливковое масло. Их в больших объёмах производили в этой местности.
[Нерия Сапир, сотрудник Управления древностей Израиля]:
«Здесь, видимо, хранили и перерабатывали сельскохозяйственную продукцию в те времена, когда царство стояло перед лицом испытаний. Возможно, они готовились к нашествию Синаххериба, опустошившего всё царство Иудея и Иерусалим».
Древнее здание было построено из больших камней, и его окружали несколько стен. Археологи также нашли керамические фигурки всадников, женщин и животных.
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