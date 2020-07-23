В Иерусалиме нашли руины царских кладовых возрастом 2700 лет

Израильские археологи обнаружили останки огромного древнего здания возрастом 2700 лет. Руины находятся недалеко от посольства США..

Израильские археологи обнаружили останки огромного древнего здания возрастом 2700 лет. Руины находятся недалеко от посольства США в Иерусалиме. Постройка была возведена во времена иудейских царей Езекии и Манассии.

На месте раскопок также нашли керамические сосуды с оттисками печатей, на которых видны надписи на древнееврейском письме. В общей сложности в руки археологов попали 120 таких оттисков. Учёные считают, что в здании хранились собранные царём подати.

[Нерия Сапир, сотрудник Управления древностей Израиля]:

«Большая коллекция оттисков печатей, найденных здесь, – одна из самых впечатляющих в Израиле. В основном, это печати царей. Также есть оттиски с именами людей. Возможно, это иудейские высокопоставленные чиновники или какие-то богатые люди, которые в те времена управляли экономической системой Иудеи».

На печатях также написаны названия четырёх иудейских городов. Оттиски сделаны на ручках сосудов, в которых, вероятно, хранились вино и оливковое масло. Их в больших объёмах производили в этой местности.

[Нерия Сапир, сотрудник Управления древностей Израиля]:

«Здесь, видимо, хранили и перерабатывали сельскохозяйственную продукцию в те времена, когда царство стояло перед лицом испытаний. Возможно, они готовились к нашествию Синаххериба, опустошившего всё царство Иудея и Иерусалим».

Древнее здание было построено из больших камней, и его окружали несколько стен. Археологи также нашли керамические фигурки всадников, женщин и животных.

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