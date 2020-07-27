Новый тестер поможет определять COVID-19 за считанные секунды

Больница в южном городе Лион во Франции тестирует новый аппарат, который показывает наличие коронавируса у пациентов..

Больница в южном городе Лион во Франции тестирует новый аппарат, который показывает наличие коронавируса у пациентов за считанные секунды.

Для постановки диагноза нужно просто дунуть в трубку.

[Кристиан Жорж, исследователь]:

«Пациенты дуют сюда, и аппарат фиксирует все молекулы, которые присутствуют в выдохнутом воздухе. Так можно выявить признаки болезни».

Аппарат уже проходит вторую фазу испытаний. Первая длилась три месяца. Участвовали десятки человек. Среди них было 20 пациентов с коронавирусом.

[Кристиан Жорж, исследователь]:

«Обычные тесты делают с определённой задержкой. А здесь – за секунду. Просто нужно дунуть в аппарат, и сразу будет виден результат».

Кроме быстроты, есть и другое преимущество: этот тест не вызывает никаких неприятных ощущений.

[Жан-Кристоф Ришар, глава отдела скорой помощи]:

«ПЦР-тесты заключаются в том, что в носовой канал на 10 сантиметров просовывают ватную палочку. На самом деле, это больно. Преимущество этой технологии в том, что она полностью безболезненна».

Как ожидается, аппарат будет готов к использованию уже к концу года.

[Жан-Кристоф Ришар, глава отдела скорой помощи]:

«Преимущество этого быстрого теста в том, что результаты получаешь немедленно, и пациента сразу можно перевести в нужное отделение больницы. Второе преимущество в том, что, чем быстрее ставишь диагноз, тем быстрее мы сможем начать лечение».

Недостаток таких аппаратов – в их дороговизне. Пока оборудовать ими все больницы будет невозможно. Однако, если испытания будут успешными, в будущем появятся более дешёвые аналоги.

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