ООН: наводнения в Южном Судане лишили крова 600 тыс. человек

Более 600 тысяч человек в Южном Судане были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных наводнений, начиная..

Более 600 тысяч человек в Южном Судане были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных наводнений, начиная с июля. Об этом сообщают в ООН.

В результате месяцев проливных дождей сильно разлилась река Нил. Стихийное бедствие усугубило и без того тяжёлую обстановку в этой восточноафриканской стране. Она пытается восстановиться после пяти лет гражданской войны и испытывает нехватку продовольствия.

[Ален Надеху, гуманитарный координатор ООН по Южному Судану]:

«Наводнения угрожают 29 округам. Там и так не хватало еды. Плюс ещё наводнения и ковид. Кроме того, в некоторых округах недавно были вспышки насилия».

По словам гуманитарного координатора ООН по Южному Судану, для размещения переселенцев не хватает земли. Во временных лагерях люди живут скученно, что увеличивает риски распространения коронавируса. Некоторые спят прямо под деревьями без крыши над головой.

[Кок Маниок, переселенец]:

«Мы пришли из далёкого места Аюдит сюда, в деревню Дук. У нас воды было по пояс, а здесь сухо. Я здесь с внуками, и нам негде жить». [Пар Макур Малуал, глава округа]:

«Большинство мест, куда переселили людей, выглядят, как эта школа. Всё затоплено, уничтожены даже урожай и домашний скот».

ООН уже выделила для помощи пострадавшим от наводнения южносуданцам 10 миллионов долларов. Сотрудники организации говорят, что к концу года нужно ещё 40 миллионов.

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