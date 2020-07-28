Премьер Ирака призвал к спокойствию после гибели двух протестующих в стычках с полицией

Премьер-министр Ирака в телевизионном обращении призвал людей к спокойствию. Он обратился к нации после смерти двух..

Премьер-министр Ирака в телевизионном обращении призвал людей к спокойствию. Он обратился к нации после смерти двух протестующих в Багдаде. Они погибли в ходе стычек с правоохранителями. Инцидент произошёл на площади Тахрир, которая стала символом антиправительственных протестов в прошлом году.

Премьер объявил, что по факту смерти людей уже начали расследование, и результаты будут в течение 72 часов.

[Мустафа Аль-Казыми, премьер-министр Ирака]:«Протесты, на которые вчера вышла наша молодёжь, – это законное право. Силы безопасности не могут выпустить даже одну пулю в сторону наших братьев-протестующих».

Однако, как говорят свидетели, полиция, чтобы разогнать толпу, использовала боевое оружие.

Протестовали не только в Багдаде, но и других городах. Люди негодуют в связи с постоянными отключениями электричества во время летней жары, которая иногда достигает 50 градусов по Цельсию.

[протестующий]:

«Наши требования очень ясные. Мы протестуем с 25 октября. И уже нет никого, кто бы не знал наших требований. Мы выступаем ради прав людей. Мы голодные. Люди голодные. Электричества нет».

Крупнейшие за многие десятилетия антиправительственные протесты вспыхнули в Ираке в октябре прошлого года и продолжались несколько месяцев. Сотни тысяч граждан страны требовали снизить уровень безработицы, устранить коррупцию и политическую элиту. В ходе стычек в то время погибло около 500 человек.

Протесты привели к отставке премьер-министра Адиля Абдула-Махди, на место которого пришёл бывший глава разведки Ирака Мустафа Аль-Казыми.

[Мустафа Аль-Казыми, премьер-министр Ирака]:

«Несправедливо требовать от правительства, которому два месяца, заплатить за разруху и воровство предыдущих правительств».

Протесты в последние недели вспыхивали в нескольких провинциях Ирака. Главной их причиной также было частое отключение электричества.

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