Внезапное наводнение в Греции: погибших пятеро

По меньшей мере, пять человек стали жертвами внезапного наводнения на греческом острове Эвия – втором по..

По меньшей мере, пять человек стали жертвами внезапного наводнения на греческом острове Эвия – втором по величине в стране. Он находится к северо-востоку от Афин.

Наводнения были вызваны проливными дождями с грозами. В некоторых частях острова за несколько часов выпало до 300 миллиметров осадков.

[местная жительница]:

«Мы в грязи с шести утра. Я ничего не могла сделать. Я залезла на стол, чтобы спастись. Я была одна. Вот так, что тут ещё сказать…»

Прибывшие в районы бедствия спасатели обнаружили погибших в затопленных домах или рядом с ними. Среди жертв есть младенец.

Ещё двое человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Вышедшая из берегов река затопила дороги. Движение транспорта остановлено. Восьмерых человек эвакуировали из зоны бедствия на вертолётах.

Чтобы оценить ущерб и поддержать пострадавших, регион планирует посетить премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Напомним, в 2017 году в результате наводнения в греческом городе Мандра к западу от Афин погибло 24 человека, а в июле прошлого года на севере Греции «большая вода» унесла жизни семерых местных жителей.

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