Плюшевое дистанцирование: за столиками кафе в Мехико посадили медведей

Интерьер одного летнего кафе в Мехико дополнили большие плюшевые медведи. Мягкие игрушки напоминают гостям о социальной..

[Грегорио Эрнандес, сотрудник кафе]:

«Так мы приглашаем всех в рестораны и в то же время смягчаем воздействие от необходимости держать дистанцию. Плюшевые мишки – это причина для того, чтобы прийти сюда с детьми или с мужем».

Интерьер одного летнего кафе в Мехико дополнили большие плюшевые медведи. Мягкие игрушки напоминают гостям о социальной дистанции, ну и конечно же, поднимают настроение.

Гостям кафе нравится сидеть в обществе мягких мишек.

[гостья кафе]:

«Я сама с детства храню плюшевого медвежонка. Он у меня с рождения уже больше 70-ти лет. Поэтому я пришла сюда выпить кофе и помочь бизнесу».

Ранее большие плюшевые медведи призывали к социальному дистанцированию жителей Парижа. Там к помощи игрушек прибегнул владелец газетного киоска.

Короткая ссылка на эту страницу: