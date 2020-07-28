Плюшевое дистанцирование: за столиками кафе в Мехико посадили медведей
Интерьер одного летнего кафе в Мехико дополнили большие плюшевые медведи. Мягкие игрушки напоминают гостям о социальной..
Дата загрузки: 2020-07-28
[Грегорио Эрнандес, сотрудник кафе]:
«Так мы приглашаем всех в рестораны и в то же время смягчаем воздействие от необходимости держать дистанцию. Плюшевые мишки – это причина для того, чтобы прийти сюда с детьми или с мужем».
Гостям кафе нравится сидеть в обществе мягких мишек.
[гостья кафе]:
«Я сама с детства храню плюшевого медвежонка. Он у меня с рождения уже больше 70-ти лет. Поэтому я пришла сюда выпить кофе и помочь бизнесу».
Ранее большие плюшевые медведи призывали к социальному дистанцированию жителей Парижа. Там к помощи игрушек прибегнул владелец газетного киоска.
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