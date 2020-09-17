Экс-президента IAAF приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию

Суд Франции признал бывшего президента Международной Ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака виновным в коррупции и приговорил его к двум годам тюрьмы и ещё двум условно.

Расследование в отношении 87-летнего Диака проводили в свете российского допингового скандала. По данным обвинения, он получал взятки от атлетов взамен на фальсификацию результатов их допинг-тестов, что позволяло им участвовать в соревнованиях, включая Олимпиаду в Лондоне 2012 года.

Адвокаты бывшего функционера обещают обжаловать приговор. Ранее они просили суд сделать снисхождение для Диака ввиду его преклонного возраста.

[Саймон Ндиайе, адвокат Ламина Диака]:

«Мы только что услышали вердикт и сразу заявляем, что команда адвокатов Диака будет подавать апелляцию. Это несправедливое и бесчеловечное решение. Несправедливое, поскольку судьи пытались быть политически корректными и решили использовать господина Диака в качестве козла отпущения».

Диака также признали виновным в получении российских денег, чтобы финансировать президентскую избирательную кампанию 2012 года в Сенегале, его родной стране. В обмен он якобы замедлил выполнение антидопинговых процедур.

Согласно выводу суда, общая сумма взяток от спортсменов составила более четырёх миллионов долларов. Часть денег Диак выделял другим чиновникам Международной Ассоциации, чтобы также сделать их соучастниками коррупции.

Суд также оштрафовал Ламина Диака на 500 тысяч евро.

Одной из ответчиц по делу была французская легкоатлетка Кристель Доне.

[Кристель Доне, французская легкоатлетка]:

«Мою улыбку на лице скрывает маска, но я очень счастлива, что меня признали жертвой коррупции руководства IAAF. Я также счастлива за всех атлетов… нам нужно продолжать противостоять допингу».

Ламин Диак возглавлял Международную Ассоциацию легкоатлетических федераций с 1999 по 2015 годы.

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