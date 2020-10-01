Спустя 16 месяцев в Бельгии утвердили новое правительство

В Бельгии появилось новое правительство. Это произошло через 16 месяцев после выборов, на которых ни одна..

В Бельгии появилось новое правительство. Это произошло через 16 месяцев после выборов, на которых ни одна партия не заручилась необходимым большинством. Пост премьера займёт Александр де Кроо, который в переходном правительстве занимал должность министра финансов.

После многих месяцев переговоров семь фламандских и франкофонных партий пришли к согласию и сформировали коалицию.

[Александр де Кроо, новый премьер-министр Бельгии]:

«Последние несколько дней, а для кого-то и ночей, мы делали то, что очень долго в нашей стране казалось невозможным. Хочу отметить, что очень долго казалось невозможным сформировать федеральное правительство».

В Бельгии не было полноценного Кабинета министров с декабря 2018-го. Тогда распалась коалиция, состоявшая из четырёх партий. Нынешнее объединение политических сил прозвали «Вивальди» с намёком на скрипичные концерты композитора под названием «Времена года».

Коалиция объединила четыре цвета: красный – это франкоязычная и фламандская соцпартии, оранжевый – фламандские христианские демократы, синий – это либералы юга и севера и зелёный – два языковых сообщества Бельгии.

Партии условились повысить пенсии до 1500 евро, сократить налог с продаж за «зелёные» инвестиции, а также к 2025 году остановить все атомные электростанции страны.

44-летний Де Кроо – экономист и бизнесмен. Будучи на посту министра финансов, он разрабатывал экономические стимулы, чтобы преодолеть коронавирусный кризис, а также сделку для спасения Брюссельских авиалиний.

Де Кроо сменит Софи Вильмес. Её назначили на должность премьера в октябре 2019 года после отставки Шарля Мишеля. А в марте 2020-го после начала пандемии она сформировала кризисный Кабинет.

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