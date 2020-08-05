В России суд отказался признавать экстремистской организацию цигун
Это популярная во всем мире традиционная китайская практика самосовершенствования Фалунь Дафа, которую также называют Фалуньгун. В..
Дата загрузки: 2020-08-05
В России в марте этого года прокуратура республики Хакасия выдвинула в адрес местной организации Фалунь Дафа обвинения в экстремизме. Однако, разобравшись в ситуации, Верховный суд республики в Абакане экстремистской организацию не признал.
[Михаил Фролов, юрист]:
«Иного и быть не могло, потому что настолько абсурдным выглядело утверждение о том, что последователи Фалуньгун могут какое-то отношение иметь к экстремизму. Верховный суд республики Хакасия доказал, что он выносит независимые решения».
Фалунь Дафа включает пять комплексов плавных упражнений и работу над собой, чтобы соответствовать принципам Истина, Доброта и Терпение. Эти принципы лежат в основе всех традиционных религий, но подвергаются гонениям со стороны коммунистической партии Китая. У России с Пекином есть договор о дружбе и сотрудничестве. В рамках него на приверженцев Фалуньгун в России оказывают давление.
В Китае практика Фалунь Дафа подвергается преследованию уже более 20 лет. Причина – в её огромной популярности в 90-х годах прошлого века. В самой населённой стране мира этим видом цигун занимался каждый 12-й житель. Репрессии включают тюремное заключение, пытки и даже принудительное использование органов узников для пересадки.
[Наталия Евдокимова, член Совета по правам человека при Президенте РФ]:
«Вы знаете, что Китай является одним из самых больших поставщиков внутренних органов на рынок медицинских услуг мира. То есть не один из самых, а самый большой поставщик. Это происходит в том числе за счёт таких людей… Представить себе, что у живого человека против его воли изымают органы – для меня это просто дикость».
Мировая общественность осудила эти репрессии в резолюциях Европарламента, Конгресса США, парламентов Канады, Австралии и других стран. В России же в 2011 году решением суда основную книгу учения «Чжуань Фалунь» внесли в список экстремистской литературы.
Многие религиоведы считают это решение суда предвзятым.
[Сергей Иваненко, религиовед, бывший сотрудник Аппарата Сов. Федерации]:
«Суд почему-то привлёк экспертные заключения, которые в 2008 году уже были признаны Апелляционным инстанцией не заслуживающими доверия. Учение Фалунь Дафа… направлено на самосовершенствование человека. Совершенствование нравственное. Компартия Китая основана на принципах материализма, атеизма, в том числе воинствующего атеизма. Сейчас даже, как отмечают исследователи, усиливается давление».
В России те, кто занимается Фалунь Дафа, приветствуют решение суда в Абакане и говорят, что практика помогает им справляться с жизненными трудностями и всегда быть в наилучшей форме.
[Светлана Полунина, занимается Фалунь Дафа 14 лет]:
«Я бизнесмен… Мы работаем нон-стоп и в отпуске, и на выходные, ночью и днём. Медитация и другие комплексы упражнений в совокупности с нравственным саморазвитием позволяют найти эту энергию, продуцировать её и отдавать её людям с позитивом, хорошим настроением, внутренней гармонией».
Решение суда в Абакане вступает в силу 5 августа.
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