В России суд отказался признавать экстремистской организацию цигун

Это популярная во всем мире традиционная китайская практика самосовершенствования Фалунь Дафа, которую также называют Фалуньгун. В..

Это популярная во всем мире традиционная китайская практика самосовершенствования Фалунь Дафа, которую также называют Фалуньгун. В разных странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, в Австралии и Новой Зеландии этим видом цигун занимаются более 100 миллионов человек. По их словам, занятия приносят пользу для здоровья и помогают жить в ладу с собой.

В России в марте этого года прокуратура республики Хакасия выдвинула в адрес местной организации Фалунь Дафа обвинения в экстремизме. Однако, разобравшись в ситуации, Верховный суд республики в Абакане экстремистской организацию не признал.

[Михаил Фролов, юрист]:

«Иного и быть не могло, потому что настолько абсурдным выглядело утверждение о том, что последователи Фалуньгун могут какое-то отношение иметь к экстремизму. Верховный суд республики Хакасия доказал, что он выносит независимые решения».

Фалунь Дафа включает пять комплексов плавных упражнений и работу над собой, чтобы соответствовать принципам Истина, Доброта и Терпение. Эти принципы лежат в основе всех традиционных религий, но подвергаются гонениям со стороны коммунистической партии Китая. У России с Пекином есть договор о дружбе и сотрудничестве. В рамках него на приверженцев Фалуньгун в России оказывают давление.

В Китае практика Фалунь Дафа подвергается преследованию уже более 20 лет. Причина – в её огромной популярности в 90-х годах прошлого века. В самой населённой стране мира этим видом цигун занимался каждый 12-й житель. Репрессии включают тюремное заключение, пытки и даже принудительное использование органов узников для пересадки.

[Наталия Евдокимова, член Совета по правам человека при Президенте РФ]:

«Вы знаете, что Китай является одним из самых больших поставщиков внутренних органов на рынок медицинских услуг мира. То есть не один из самых, а самый большой поставщик. Это происходит в том числе за счёт таких людей… Представить себе, что у живого человека против его воли изымают органы – для меня это просто дикость».

Мировая общественность осудила эти репрессии в резолюциях Европарламента, Конгресса США, парламентов Канады, Австралии и других стран. В России же в 2011 году решением суда основную книгу учения «Чжуань Фалунь» внесли в список экстремистской литературы.

Многие религиоведы считают это решение суда предвзятым.

[Сергей Иваненко, религиовед, бывший сотрудник Аппарата Сов. Федерации]:

«Суд почему-то привлёк экспертные заключения, которые в 2008 году уже были признаны Апелляционным инстанцией не заслуживающими доверия. Учение Фалунь Дафа… направлено на самосовершенствование человека. Совершенствование нравственное. Компартия Китая основана на принципах материализма, атеизма, в том числе воинствующего атеизма. Сейчас даже, как отмечают исследователи, усиливается давление».

В России те, кто занимается Фалунь Дафа, приветствуют решение суда в Абакане и говорят, что практика помогает им справляться с жизненными трудностями и всегда быть в наилучшей форме.

[Светлана Полунина, занимается Фалунь Дафа 14 лет]:

«Я бизнесмен… Мы работаем нон-стоп и в отпуске, и на выходные, ночью и днём. Медитация и другие комплексы упражнений в совокупности с нравственным саморазвитием позволяют найти эту энергию, продуцировать её и отдавать её людям с позитивом, хорошим настроением, внутренней гармонией».

Решение суда в Абакане вступает в силу 5 августа.

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