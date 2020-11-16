В Египте показали более 100 нетронутых саркофагов возрастом 2500 лет

Власти Египта показали более ста древних саркофагов, недавно найденных в некрополе Саккара недалеко от Каира. Все..

[Мустафа аль-Вазири, глава Высшего совета по делам древностей]:

«Мы объявляем, что нашли более 100 нетронутых и неповреждённых саркофагов, украшенных росписью. Их обнаружили всего в нескольких сотнях метров отсюда. Также найдены более 40 погребальных масок, статуэтки, (ритуальные сосуды) канопы и замечательная деревянная статуя».

Власти Египта показали более ста древних саркофагов, недавно найденных в некрополе Саккара недалеко от Каира. Все они хорошо сохранились, и за прошедшие 2500 лет их ни разу не касалась рука человека. В саркофагах захоронены жрецы и знатные особы, жившие в эпоху XXVI династии фараонов.

Саркофаги обнаружили в нескольких погребальных камерах, которые находятся на глубине от десяти до 12 метров.

В августе археологи также нашли в некрополе Саккара 59 древних гробов. Но те саркофаги сохранились не в таком хорошем состоянии, как обнаруженные позже. Кроме того, в них захоронены люди более низкого сословия.

Все саркофаги с мумиями и другие артефакты выставят в Большом Египетском музее. Его планируют открыть в следующем году.

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