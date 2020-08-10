Первый в мире автоматизированный дрон следит за жителями Сингапура

В Сингапуре за жителями начали следить дроны. Они смотрят, чтобы люди не стояли слишком близко друг..

В Сингапуре за жителями начали следить дроны. Они смотрят, чтобы люди не стояли слишком близко друг другу и соблюдали социальное дистанцирование. Полиция города-государства пока тестирует два аппарата.

Их разработала израильская компания Airobotics. Они весят по 10 килограммов каждый. Запрограммированы на то, чтобы выявлять большие скопления людей и транслировать видео для полицейских.

Тестирование планируют проводить 3,5 месяца. Дроны будут летать над промышленной западной частью города.

Сооснователь компании-разработчика говорит, что впервые полностью автоматическим летательным аппаратам разрешили перемещаться над мегаполисом.

[Ран Краусс, сооснователь Airobotics]:

«Это первый полностью автоматизированный дрон. Это означает, что он может летать без оператора. Идея в том, что можно использовать его разными методами, включая составление карт, слежение, безопасность и другое».

Дрон умеет нацеливаться на определённую область и увеличивать изображение. Это будет очень полезно для полицейских, поскольку они сразу смогут оценить обстановку.

[Ран Краусс, сооснователь Airobotics]:

«Это очень поможет силам безопасности, не только во время чрезвычайных ситуаций, но также в повседневной работе. Если полицейскому нужно куда-то попасть, он вместо этого может отправить дрон».

В компании говорят, что инвестировали в разработку дрона около 100 миллионов долларов. Теперь планируют начать серийное производство.

[Ран Краусс, сооснователь Airobotics]:

«Мы хотим увидеть эти дроны в каждом городе мира. И главная причина этого в том, что эта система может действительно спасать жизни».

В настоящее время компания ведёт переговоры с другими странами, чтобы поставить им новые дроны.

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