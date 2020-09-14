Первый в Сингапуре магазин муравьёв процветает

Большинство людей просто хотят от них избавиться. Но для одного предпринимателя из Сингапура разведение муравьёв стало..

Большинство людей просто хотят от них избавиться. Но для одного предпринимателя из Сингапура разведение муравьёв стало прибыльным бизнесом.

В таких странах, как США и Канада, муравьиными фермами в домашних условиях уже никого не удивишь. Но для Сингапура это новшество. В Юго-Восточной Азии к этим мелким насекомым относятся как к вредителям.

[житель Сингапура]:

«Это просто безумие. Других слов у меня нет. Если скажете, что кому-то это нравится, то наверно это больше исключение, чем правило».

Магазин «Просто муравьи» открылся в Сингапуре в конце февраля и стал единственным в своём роде.

Продажам помешали карантинные меры, но в июле дела у магазина пошли в гору. В планах – сотрудничество со школами.

[Джон Е, основатель проекта]:

«Хочу, чтобы ушли предрассудки. Объяснить детям и молодёжи, что на самом деле муравьи приносят много пользы. Они очень важны для экосистемы. Мы можем научиться у муравьёв скромности, целеустремлённости и много чему ещё. Список можно продолжать бесконечно. Муравьи просто потрясающи».

В продаже – муравьи местного происхождения, которых Джон с сотрудниками ловят по всему острову после дождей.

[Джон Е, основатель проекта]:

«Когда небо ещё тёмное от туч, мы выходим на поиски. Обычно муравьёв можно встретить в торговых автоматах, на потолках или просто на земле. Это занимает много времени – нужно быть в нужном месте в нужное время».

Хозяин магазина разводит муравьёв уже три года. Всего их здесь 30 видов. В продаже – и живые черви, которые для муравьёв – корм. Ещё их кормят мёдом и фруктами.

[покупатель]:

«Я на самом деле хотел бы их завести. Сейчас я зашёл посмотреть. Понять, какие муравьи подойдут такому новичку, как я. У меня есть рыбки, и муравьи были бы продолжением. Это почти как рыбки, только в террариуме».

Муравьиные фермы стоят от 10 до 200 долларов США. Набор для начинающего заводчика состоит из матки и нескольких рабочих насекомых.

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