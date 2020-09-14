Первый в Сингапуре магазин муравьёв процветает
Большинство людей просто хотят от них избавиться. Но для одного предпринимателя из Сингапура разведение муравьёв стало..
Дата загрузки: 2020-09-14
В таких странах, как США и Канада, муравьиными фермами в домашних условиях уже никого не удивишь. Но для Сингапура это новшество. В Юго-Восточной Азии к этим мелким насекомым относятся как к вредителям.
[житель Сингапура]:
«Это просто безумие. Других слов у меня нет. Если скажете, что кому-то это нравится, то наверно это больше исключение, чем правило».
Магазин «Просто муравьи» открылся в Сингапуре в конце февраля и стал единственным в своём роде.
Продажам помешали карантинные меры, но в июле дела у магазина пошли в гору. В планах – сотрудничество со школами.
[Джон Е, основатель проекта]:
«Хочу, чтобы ушли предрассудки. Объяснить детям и молодёжи, что на самом деле муравьи приносят много пользы. Они очень важны для экосистемы. Мы можем научиться у муравьёв скромности, целеустремлённости и много чему ещё. Список можно продолжать бесконечно. Муравьи просто потрясающи».
В продаже – муравьи местного происхождения, которых Джон с сотрудниками ловят по всему острову после дождей.
[Джон Е, основатель проекта]:
«Когда небо ещё тёмное от туч, мы выходим на поиски. Обычно муравьёв можно встретить в торговых автоматах, на потолках или просто на земле. Это занимает много времени – нужно быть в нужном месте в нужное время».
Хозяин магазина разводит муравьёв уже три года. Всего их здесь 30 видов. В продаже – и живые черви, которые для муравьёв – корм. Ещё их кормят мёдом и фруктами.
[покупатель]:
«Я на самом деле хотел бы их завести. Сейчас я зашёл посмотреть. Понять, какие муравьи подойдут такому новичку, как я. У меня есть рыбки, и муравьи были бы продолжением. Это почти как рыбки, только в террариуме».
Муравьиные фермы стоят от 10 до 200 долларов США. Набор для начинающего заводчика состоит из матки и нескольких рабочих насекомых.
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