Питомцев римского зоопарка угощают холодными арбузами и ледяными фруктами

Итальянцы изнывают от жары, а вместе с ними – и питомцы римского зоопарка «Биопарко». Поэтому животные..

Итальянцы изнывают от жары, а вместе с ними – и питомцы римского зоопарка «Биопарко». Поэтому животные рады любому способу охладиться. Смотрители следят, чтобы у всех была свежая вода, а также угощают подопечных ледяными сладостями.

[Ицхак Ядид, смотритель]:

«Мы, люди, летом любим есть мороженое, чтобы немного остыть. То же самое мы предлагаем большинству наших животных – просто угощаем их чем-нибудь в самые жаркие часы. Но главное, чтобы у них были тень, прохладное место и бассейн. Иногда мы поливаем землю из шланга, чтобы охладить её».

Замороженные фрукты и холодные арбузы получили медведи, сурикаты и другие питомцы. Гривистый волк тоже отыскал в своём вольере ледяное угощение.

[Франческо Петретти, директор зоопарка]:

«Мы не подаём им еду так, будто они сидят за столом. Животные должны искать её – у деревьев, под камнями или на ветках. Это закон природы. Почти весь день животные ищут еду, и даже здесь мы следим за тем, чтобы они посвящали этому много времени».

Ну а животные используют все способы для того, чтобы охладиться. Кто-то ныряет в бассейн, а кто-то предпочитает полежать в луже грязи.

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