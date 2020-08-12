Японцев переводят на удалённую работу, но не все спешат перестраиваться
Это опустевший офис компании Fujitsu в Токио. Здесь из-за пандемии осталось очень мало сотрудников. Однако для..
Дата загрузки: 2020-08-12
Это опустевший офис компании Fujitsu в Токио. Здесь из-за пандемии осталось очень мало сотрудников. Однако для Японии такое зрелище не очень привычно.
В первые месяцы эпидемии удалённо в Японии трудилось лишь около трети всех работников. Власти призывали увеличить это число до 70%. Однако для японцев, которые привыкли проводить на рабочем месте долгие часы, это оказалось непростой задачей.
[Такахиро Охно, работник Fujitsu]:
«Поездка на работу по графику позволяет сознанию переключиться между работой и отдыхом. Поскольку я больше не езжу, то работа дома затягивается. Это испытание. Нужно переключаться осознанно».
Как показывают опросы, далеко не все поддерживают идею работать удалённо.
[Манабу Морикава, работник Fujitsu]:
«55% сотрудников предпочитают работать иногда из дома, а иногда из офиса. Это интересно. Мы думали, что все захотят работать дома. Но нет, они предпочитают сочетать несколько видов».
Fujitsu – лишь одна из крупных японских компаний, которые переходят на новый способ работы. В июле она объявила, что около 80 тысяч сотрудников перейдут на плавающий график.
[Манабу Морикава, работник Fujitsu]:
«Мы полагаем, что даже после пандемии работа в компании не будет прежней. Теперь удалённая работа по видеосвязи будет приоритетом».
Сотрудники говорят, что им непросто перестроиться.
[Такахиро Охно, работник Fujitsu]:
«Когда я начал, то сомневался, что смогу работать удалённо. Думаю, это зависит от рода деятельности. Если ваша работа подразумевает физические встречи с клиентами, то может быть сложно. Но для меня всё оказалось легче, чем я думал».
В Японии в последнее время новых случаев коронавируса было достаточно много. В целом заболевших здесь выявили около 48 тысяч. Скончалось чуть более 1000 человек.
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