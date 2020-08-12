Японцев переводят на удалённую работу, но не все спешат перестраиваться

Это опустевший офис компании Fujitsu в Токио. Здесь из-за пандемии осталось очень мало сотрудников. Однако для..

Это опустевший офис компании Fujitsu в Токио. Здесь из-за пандемии осталось очень мало сотрудников. Однако для Японии такое зрелище не очень привычно.

В первые месяцы эпидемии удалённо в Японии трудилось лишь около трети всех работников. Власти призывали увеличить это число до 70%. Однако для японцев, которые привыкли проводить на рабочем месте долгие часы, это оказалось непростой задачей.

[Такахиро Охно, работник Fujitsu]:

«Поездка на работу по графику позволяет сознанию переключиться между работой и отдыхом. Поскольку я больше не езжу, то работа дома затягивается. Это испытание. Нужно переключаться осознанно».

Как показывают опросы, далеко не все поддерживают идею работать удалённо.

[Манабу Морикава, работник Fujitsu]:

«55% сотрудников предпочитают работать иногда из дома, а иногда из офиса. Это интересно. Мы думали, что все захотят работать дома. Но нет, они предпочитают сочетать несколько видов».

Fujitsu – лишь одна из крупных японских компаний, которые переходят на новый способ работы. В июле она объявила, что около 80 тысяч сотрудников перейдут на плавающий график.

[Манабу Морикава, работник Fujitsu]:

«Мы полагаем, что даже после пандемии работа в компании не будет прежней. Теперь удалённая работа по видеосвязи будет приоритетом».

Сотрудники говорят, что им непросто перестроиться.

[Такахиро Охно, работник Fujitsu]:

«Когда я начал, то сомневался, что смогу работать удалённо. Думаю, это зависит от рода деятельности. Если ваша работа подразумевает физические встречи с клиентами, то может быть сложно. Но для меня всё оказалось легче, чем я думал».

В Японии в последнее время новых случаев коронавируса было достаточно много. В целом заболевших здесь выявили около 48 тысяч. Скончалось чуть более 1000 человек.

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