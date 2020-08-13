ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4% во втором квартале

Британская экономика сократилась на рекордные 20,4% во втором квартале этого года, когда карантинные ограничения были самыми..

Британская экономика сократилась на рекордные 20,4% во втором квартале этого года, когда карантинные ограничения были самыми жёсткими. Спад коснулся почти каждой крупной отрасли, а пика увольнений ожидают позже в этом году.

Официальные данные также показывают, что шестая по величине экономика мира погрузилась в рецессию, поскольку второй квартал подряд сокращалась.

[Риши Сунак, министр финансов Великобритании]:

«Когда мы говорили об этом несколько месяцев назад, то я сказал, что тяжёлые времена приближаются. А сегодняшние цифры показывают, что они уже наступили. Сотни тысяч человек лишились работы. И, к сожалению, их станет больше. И хотя впереди предстоят непростые решения, мы никого не оставим без надежды или возможностей».

В июне наблюдались некоторые признаки восстановления. Так, объёмы производства с мая выросли на 8,7%. Ожидалось, что этот показатель составит 8%.

Между тем, Банк Англии на прошлой неделе спрогнозировал, что экономика страны восстановится до прежних объёмов только к последнему кварталу 2021-го. Он также предупредил о резком росте уровня безработицы.

Великобритания ввела жёсткие карантинные меры в конце марта одной из последних в Европе. В итоге в первом квартале спад был не таким сильным, как в валютном блоке ЕС. Так, в первые три месяца года ВВП Великобритании сократился на 2,2%.

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