ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4% во втором квартале
Британская экономика сократилась на рекордные 20,4% во втором квартале этого года, когда карантинные ограничения были самыми..
Дата загрузки: 2020-08-13
Официальные данные также показывают, что шестая по величине экономика мира погрузилась в рецессию, поскольку второй квартал подряд сокращалась.
[Риши Сунак, министр финансов Великобритании]:
«Когда мы говорили об этом несколько месяцев назад, то я сказал, что тяжёлые времена приближаются. А сегодняшние цифры показывают, что они уже наступили. Сотни тысяч человек лишились работы. И, к сожалению, их станет больше. И хотя впереди предстоят непростые решения, мы никого не оставим без надежды или возможностей».
В июне наблюдались некоторые признаки восстановления. Так, объёмы производства с мая выросли на 8,7%. Ожидалось, что этот показатель составит 8%.
Между тем, Банк Англии на прошлой неделе спрогнозировал, что экономика страны восстановится до прежних объёмов только к последнему кварталу 2021-го. Он также предупредил о резком росте уровня безработицы.
Великобритания ввела жёсткие карантинные меры в конце марта одной из последних в Европе. В итоге в первом квартале спад был не таким сильным, как в валютном блоке ЕС. Так, в первые три месяца года ВВП Великобритании сократился на 2,2%.
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