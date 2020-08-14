В Уганде делают первый смартфон, который умеет измерять температуру тела

Эти смартфоны, которые производят в Уганде, первыми в мире оборудовали функцией измерения температуры тела. Для этого..

[Бичем Окваре, исполнительный директор компании]:

«Во время обсуждений мы решили сделать упор на главный компонент, который люди всегда учитывают при определении коронавируса – это температура тела».

Эти смартфоны, которые производят в Уганде, первыми в мире оборудовали функцией измерения температуры тела. Для этого используют инфракрасный датчик. Исполнительный директор компании говорит, что на разработку устройства потребовалось четыре месяца. А добавили эту функцию, чтобы помочь в борьбе с COVID-19.

Самые распространённые симптомы COVID-19 – жар, сухой кашель, затруднённость дыхания и слабость.

Эксперты говорят, что регулярное измерение температуры тела снижает риск распространения вируса. Но это не единственная мера, которая может помочь, поскольку многие переносят болезнь бессимптомно.

Разработчики говорят, что новые смартфоны будут эффективнее обычных электронных термометров, поскольку их не нужно постоянно настраивать.

[Бичем Окваре, исполнительный директор компании]:

«Это термометр, который встроен в ваш телефон. И он может сам произвести калибровку. Если он подключён к Интернету, то сам корректирует все настройки».

Главным недостатком телефона является его цена – около 100 долларов. Не все в стране могут выложить такую сумму.

[Бичем Окваре, исполнительный директор компании]:

«Очень много угандийцев не могут себе позволить купить телефон за 100 долларов. Но как я сказал, мы хотим в партнёрстве с правительством и Министерством здравоохранения обсудить, как власти могут нас поддержать и снизить цену на телефон».

Стоит отметить, что электронные термометры для измерения температуры в Уганде стоят ещё дороже. На пике эпидемии их продавали вообще по 400 долларов. Теперь цена снизилась до 250.

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