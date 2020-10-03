Девушка с коричневыми пятнами на коже стала моделью

Британка Марика Надь в детстве была изгоем из-за коричневых пятен на коже, но это не помешало ей стать моделью.

Беременность матери Марики протекала нормально. Но когда девочка родилась, то 60% кожи были покрыты коричневыми пятнами. Врачи поставили диагноз – врождённый невус. Вероятность рождения таких детей – один случай на 500 000 новорождённых. У детей с врождённым невусом существует риск возникновения рака кожи.

С возрастом пятен у Марики становилось всё больше, и они увеличились в размере. В школе её сравнивали с коровой, оскорбляли и издевались. «Ходить в школу было невыносимо, у меня не было друзей. Девочки загоняли меня в коридоре в угол и обзывали уродиной. Иногда они толкали и пинали меня», – вспоминает Марика. В соцсетях одноклассники также организовывали травлю.

Марике помогли курсы актёрского мастерства. «Со временем это перестало быть актёрской игрой, и я стала меняться. В детстве я пряталась от окружающих. Но теперь никто не может помешать мне в достижении целей», – рассказала она.

Марика надеется, что её история поможет другим девушкам принять себя такими, какие они есть, и уважать себя.