Антибактериальная дверная ручка и жилет против удара ножом: что представили на конкурсе «Дизайн года»

Вот всё, что нужно, чтобы выжить во время природной катастрофы. Такие наборы для чрезвычайных ситуаций участвуют..

Вот всё, что нужно, чтобы выжить во время природной катастрофы. Такие наборы для чрезвычайных ситуаций участвуют в конкурсе «Дизайн года», который проводит Музей дизайна в Лондоне.

Все изобретения были созданы в период с января прошлого по январь этого года. Тогда пандемия ещё не началась. Однако некоторые экспонаты можно назвать пророческими. Например, вот маска для лица, напечатанная на 3D-принтере. А это – самоочищающаяся дверная ручка.

В прошлом году это назвали бы интересными изобретениями. А в этом это уже незаменимые вещи.

Выставка охватывает много областей: моду, архитектуру, цифровые технологии, транспорт и графический дизайн.

Присутствует здесь и темы отстаивания своих прав и защиты от терактов. Вот, например, конструкция из кирпичей, которую протестующие в Гонконге использовали, чтобы замедлить полицейские автомобили. А это жилет, который защищает от ударов ножом. Его разработал художник Бэнкси.

[Эмили Кинг, куратор выставки]:

«Это жилет с чёрно-белым флагом Великобритании, который (музыкант) Stormzy надел на музыкальный фестиваль Гластонбери на пике нападений с ножами. И такая угроза по-прежнему есть».

В общей сложности на выставке представлено более 70 экспонатов. Победителя в каждой категории определят эксперты в соответствующей области.

Конкурс проводят 13-й год подряд. В этот раз на выставку можно будет посмотреть до 28 марта.

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