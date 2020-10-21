Антибактериальная дверная ручка и жилет против удара ножом: что представили на конкурсе «Дизайн года»
Вот всё, что нужно, чтобы выжить во время природной катастрофы. Такие наборы для чрезвычайных ситуаций участвуют..
Дата загрузки: 2020-10-21
Все изобретения были созданы в период с января прошлого по январь этого года. Тогда пандемия ещё не началась. Однако некоторые экспонаты можно назвать пророческими. Например, вот маска для лица, напечатанная на 3D-принтере. А это – самоочищающаяся дверная ручка.
В прошлом году это назвали бы интересными изобретениями. А в этом это уже незаменимые вещи.
Выставка охватывает много областей: моду, архитектуру, цифровые технологии, транспорт и графический дизайн.
Присутствует здесь и темы отстаивания своих прав и защиты от терактов. Вот, например, конструкция из кирпичей, которую протестующие в Гонконге использовали, чтобы замедлить полицейские автомобили. А это жилет, который защищает от ударов ножом. Его разработал художник Бэнкси.
[Эмили Кинг, куратор выставки]:
«Это жилет с чёрно-белым флагом Великобритании, который (музыкант) Stormzy надел на музыкальный фестиваль Гластонбери на пике нападений с ножами. И такая угроза по-прежнему есть».
В общей сложности на выставке представлено более 70 экспонатов. Победителя в каждой категории определят эксперты в соответствующей области.
Конкурс проводят 13-й год подряд. В этот раз на выставку можно будет посмотреть до 28 марта.
Короткая ссылка на эту страницу: