Дональд Трамп обещает реформировать Почтовую службу США

Президент Дональд Трамп сказал, что почтовая служба США работает очень хорошо. Ранее демократы обвинили его в..

[Дональд Трамп, президент США]:

«Если вы посмотрите на то, как почта работала много лет, то увидите, что люди постоянно на неё жаловались. Мы будем хорошо ею управлять и не будем терять столько денег. Одна из причин, почему почта теряет столько денег – это доставка посылок Amazon и других компаний».

Президент Дональд Трамп сказал, что почтовая служба США работает очень хорошо. Ранее демократы обвинили его в попытке замедлить её в преддверии президентских выборов.

В понедельник президент назначил генеральным почтмейстером Луиса Деджоя – американского бизнесмена и своего соратника. В его задачу будет входить реформа Почтовой службы США, чтобы она перестала быть убыточной.

При этом демократы сразу обвинили Дональда Трампа в том, что он хочет замедлить работу службы. Они уже пригласили Джеджоя дать показания в Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса в связи с его реформами. Он согласился. Слушания намечены на 24 августа.

Трамп говорит, что хочет выделить Почтовой службе дополнительное финансирование, однако не может утвердить пакет демократов, поскольку в нём также содержится огромная сумма электоральных денег для штатов. Президент говорит, что эти средства демократы хотят выделить туда, где их соратники потерпели крах из-за плохого управления. Он же хочет включить в пакет средства помощи для простых американцев.

Одновременно президент пытается разделить два понятия: голосование по почте и открепительные талоны.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Открепительные талоны – это хорошо. Я тоже подал заявку на открепительный талон. Это хорошо, они работают. Это было подтверждено, например, во Флориде. Но общенациональное голосование по почте – это очень опасная вещь. Могут быть фальсификации и прочее. Нужно быть очень и очень осторожными».

Также, отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что не давал распоряжения Деджою замедлить работу почтовой службы. Он сказал, что в его интересах, чтобы эта служба работала быстрее.

Ранее Почта США направила письма в десятки штатов, заявив, что в день голосования может не успеть доставить все бюллетени вовремя, и что, возможно, на это потребуется несколько дней.

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