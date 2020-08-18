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Дональд Трамп обещает реформировать Почтовую службу США

Дональд Трамп обещает реформировать Почтовую службу США

Президент Дональд Трамп сказал, что почтовая служба США работает очень хорошо. Ранее демократы обвинили его в..

Дата загрузки: 2020-08-18

Президент Дональд Трамп сказал, что почтовая служба США работает очень хорошо. Ранее демократы обвинили его в попытке замедлить её в преддверии президентских выборов.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Если вы посмотрите на то, как почта работала много лет, то увидите, что люди постоянно на неё жаловались. Мы будем хорошо ею управлять и не будем терять столько денег. Одна из причин, почему почта теряет столько денег – это доставка посылок Amazon и других компаний».

В понедельник президент назначил генеральным почтмейстером Луиса Деджоя – американского бизнесмена и своего соратника. В его задачу будет входить реформа Почтовой службы США, чтобы она перестала быть убыточной.

При этом демократы сразу обвинили Дональда Трампа в том, что он хочет замедлить работу службы. Они уже пригласили Джеджоя дать показания в Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса в связи с его реформами. Он согласился. Слушания намечены на 24 августа.

Трамп говорит, что хочет выделить Почтовой службе дополнительное финансирование, однако не может утвердить пакет демократов, поскольку в нём также содержится огромная сумма электоральных денег для штатов. Президент говорит, что эти средства демократы хотят выделить туда, где их соратники потерпели крах из-за плохого управления. Он же хочет включить в пакет средства помощи для простых американцев.

Одновременно президент пытается разделить два понятия: голосование по почте и открепительные талоны.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Открепительные талоны – это хорошо. Я тоже подал заявку на открепительный талон. Это хорошо, они работают. Это было подтверждено, например, во Флориде. Но общенациональное голосование по почте – это очень опасная вещь. Могут быть фальсификации и прочее. Нужно быть очень и очень осторожными».

Также, отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что не давал распоряжения Деджою замедлить работу почтовой службы. Он сказал, что в его интересах, чтобы эта служба работала быстрее.

Ранее Почта США направила письма в десятки штатов, заявив, что в день голосования может не успеть доставить все бюллетени вовремя, и что, возможно, на это потребуется несколько дней.
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