В селе под Ярославлем – одна из лучших коллекций музыкальных инструментов Европы

Вятское в 35 километрах от Ярославля – старинное купеческое село, известное ещё с 20-х годов XV..

Вятское в 35 километрах от Ярославля – старинное купеческое село, известное ещё с 20-х годов XV века. В этом году оно празднует своё 600-летие.

До революции здесь жили предприимчивые торговцы. А их современные потомки сберегли историческую память, создав 12 музеев. И это учитывая, что население Вятского составляет всего 500 жителей.

Один из таких музеев называется «Звуки времени». Он может похвастаться одной из лучших в Европе коллекций старинных музыкальных инструментов. И экспонаты здесь в прямом смысле слова – голос ушедших столетий.

Это настоящая редкость – орган братьев Брюггеров начала XIX века. В России их сохранилось всего четыре, в том числе в Эрмитаже. Но этот единственный в рабочем состоянии.

[Нина Мальцева, директор музея]:

«Многие представители музейного сообщества считают, что нельзя, чтобы старый инструмент звучал. Но у учредителя наших музеев другая точка зрения. Он считает, что инструмент должен служить людям».

Некоторые изящные экспонаты – бывшие вещи жителей села. Несмотря на удалённость, 300 километров от Москвы, они часто ездили в столицу на заработки.

[Нина Мальцева, директор музея]:

«Сезонная работа была у строителей: кровельщиков, печников, штукатуров, лепщиков. Возвращались в родное село и заработки были таковы, что они могли приобретать предметы обихода, характерные для города. Поэтому местные жители не раз рассказывали, что подобные инструменты у них были. Когда-то они маленькие с ними играли».

Птичка в клетке 1886 года. Её назначение – учить домашних канареек петь. А этот уличный орган – обычный способ заработка в XIX веке.

[Вячеслав Кузнецов, гид музея]:

«Здесь вы видите металлические ушки, чтобы цеплять ремень и носить такой инструмент на себе, пытаясь заработать себе на жизнь. По отзывам писателей XIX века в Санкт-Петербурге, это был один из самых проблемных и жалких способов заработка в северной столице. Предыдущий хозяин, как видите, сделал пометку и записал названия мелодий. Всего на один валик помещается шесть мелодий».

Но посетителям предлагают не только послушать инструменты. На некоторых, например, пианино, можно даже поиграть.

[Антон Козлов, посетитель]:

«Это очень тяжело, потому что надо постоянно нажимать ногами, раздвигать коленями и фиксировать и ноги, и руки в одну гармонию».

Село Вятское включено в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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