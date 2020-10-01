В Японии сделали гигантскую копию робота Gundam из аниме-сериала

В японском городе Иокогама протестировали гигантскую копию робота из популярного аниме-сериала «Мобильный воин Гандам». Модель предназначена для парка развлечений Gundam Factory Yokohama.

Робота начали строить в 2014 году и закончили в августе этого. Его высота – 18 метров, весит конструкция почти 25 тонн. Создание модели Гандам хотели приурочить к 40-летию мультфильма. Впервые его показывали по телевизору с апреля 79-го года по январь 80-го.

«Мобильный воин Гандам» считается одним из самых популярных и продолжительных аниме-франшиз в истории этого жанра. В свет вышли десятки сериалов и полнометражные фильмы.

В них показаны научно-фантастические миры и войны, а также огромные боевые роботы разных моделей. В честь первого из них и назван сериал. К 30-летию франшизы в Токио установили копию Гандама в натуральную величину.

Парк развлечений в Иокогаме должен был открыться весной. Из-за пандемии открытие перенесли на 1 октября, а потом и вовсе отложили на неопределённый срок. Начало работы парка также планировали приурочить к году проведения летней Олимпиады в Токио.

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