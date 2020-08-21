«Путешествие по миру в Садах Кью»: новая экскурсия в ответ на пандемию
От безмятежных японских пейзажей до благоухающего средиземноморского сада и калифорнийских секвой. Такое путешествие можно совершить в..
Дата загрузки: 2020-08-21
[Сандра Боттерелл, сотрудница Садов Кью]:
«Вы увидите растения, пейзажи и архитектуру со всего мира. Мы разработали замечательный маршрут, который проведёт вас по десяти странам шести континентов. < > Можно совершить это путешествие за один день и почувствовать себя так, будто побывал в отпуске и насладился прекрасными пейзажами».
Ботанические сады и оранжереи занимают 132 гектара. Здесь можно увидеть 50 тысяч растений со всего мира.
[Пол Дентон, сотрудник Садов Кью]:
«Можно погулять среди высоких калифорнийских секвой, пройти по кленовой аллее и попасть в Аргентину, в Южную Америку. Там растёт причудливое дерево араукария чилийская. Можно побывать во всех этих местах и увидеть экзотические пейзажи».
В Садах Кью появилась новая скульптура. Это горбатый кит, созданный из растений и переработанных отходов, которые собрали на пляжах Англии. Над ботаническим творением трудились художник и эксперт в области моды и искусства.
[Эндрю Уиттл, художник]:
«Нам задали тему – «Путешествие по миру в Садах Кью». Поэтому мы выбрали животное, которое во время миграции пересекает всю планету. Так появился кит».
В Королевских ботанических садах в прошлом году побывали более двух миллионов гостей. Ожидается, что в этом их будет вдвое меньше.
Экскурсии «Путешествие по миру в Садах Кью» будут проходить до середины октября.
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