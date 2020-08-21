«Путешествие по миру в Садах Кью»: новая экскурсия в ответ на пандемию

От безмятежных японских пейзажей до благоухающего средиземноморского сада и калифорнийских секвой. Такое путешествие можно совершить в..

[Сандра Боттерелл, сотрудница Садов Кью]:

«Вы увидите растения, пейзажи и архитектуру со всего мира. Мы разработали замечательный маршрут, который проведёт вас по десяти странам шести континентов. < > Можно совершить это путешествие за один день и почувствовать себя так, будто побывал в отпуске и насладился прекрасными пейзажами».

От безмятежных японских пейзажей до благоухающего средиземноморского сада и калифорнийских секвой. Такое путешествие можно совершить в Садах Кью в Лондоне. Знаменитый комплекс предлагает альтернативу отдыху за границей, который затруднён из-за пандемии.

Ботанические сады и оранжереи занимают 132 гектара. Здесь можно увидеть 50 тысяч растений со всего мира.

[Пол Дентон, сотрудник Садов Кью]:

«Можно погулять среди высоких калифорнийских секвой, пройти по кленовой аллее и попасть в Аргентину, в Южную Америку. Там растёт причудливое дерево араукария чилийская. Можно побывать во всех этих местах и увидеть экзотические пейзажи».

В Садах Кью появилась новая скульптура. Это горбатый кит, созданный из растений и переработанных отходов, которые собрали на пляжах Англии. Над ботаническим творением трудились художник и эксперт в области моды и искусства.

[Эндрю Уиттл, художник]:

«Нам задали тему – «Путешествие по миру в Садах Кью». Поэтому мы выбрали животное, которое во время миграции пересекает всю планету. Так появился кит».

В Королевских ботанических садах в прошлом году побывали более двух миллионов гостей. Ожидается, что в этом их будет вдвое меньше.

Экскурсии «Путешествие по миру в Садах Кью» будут проходить до середины октября.

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