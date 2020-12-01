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В Индии шьют дизайнерские маски для лица к сезону свадеб

В Индии шьют дизайнерские маски для лица к сезону свадеб

В швейной мастерской индийского города Сурат торопятся пошить как можно больше масок для лица. Они украшены..

Дата загрузки: 2020-12-01

В швейной мастерской индийского города Сурат торопятся пошить как можно больше масок для лица. Они украшены рисунками и надписями, посвящёнными жениху и невесте. В Индии начинается сезон свадеб, и красивые защитные средства будут очень востребованы.

Некоторые маски бюджетные, а есть и подороже. Такие изделия украшены вышивкой и бижутерией. Цены начинаются от 70 центов и заканчиваются семью долларами США.

[Пуджа Джайн, дизайнер]:
«Мы сделали много масок к свадебному сезону и представили разнообразные модели, чтобы люди могли выбирать. Мы учли и бюджет покупателей, и их предпочтения в стиле».

Производители говорят, что эти маски будут эффективно защищать от коронавируса. Изделия обработаны противомикробным и антибактериальным средством, закупленным в Австралии.

Сезон свадеб в Индии длится с декабря по март. Будущие молодожёны иногда консультируются у астролога, чтобы выбрать подходящую дату для бракосочетания.
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