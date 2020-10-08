Что оказалось в косметичке, которую девушка потеряла в 1954 году

Старшеклассница Марта Ина Ингхам потеряла косметичку в школе в 1954 году и спустя 65 лет она получила её обратно.

Строители обнаружили косметичку в навесном шкафу в одном из классов средней школы города Джефферсонвилл в штате Индиана, когда готовились к сносу старого здания. О находке сообщили на Facebook.

Внутри косметички было расписание баскетбольных тренировок средней школы в Джефферсонвилле, губная помада, удостоверение личности и письмо Марте от молодого человека. Там есть такие строки: «Я слышал, что Пол просил тебя пойти с ним на выпускной. Если ты с ним не пойдёшь, то я хотел бы сопровождать тебя».

Сотрудники школы искали бывшую выпускницу школы через соцсети. Через два дня они поделились с пользователями сети фотографией Марты и постом под заголовком: «Марта Ина Ингхам найдена!» Смотрите видео.

