Испания пытается справиться с новой волной пандемии

Машины скорой помощи продолжают доставлять пациентов с COVID-19 в испанские больницы. Страна пытается справиться с новой волной эпидемии. В целом случаев уже больше 426 тысяч. Самый высокий показатель в Западной Европе.

При этом 26 августа зарегистрировали более 3500 новых случаев. Это меньше, чем почти 7000 на прошлой неделе, однако намного больше, чем было во время спада эпидемии в июне. Тогда регистрировали по несколько сотен заболевших в сутки.

Новая волна эпидемии началась в Испании в начале июля, когда страна отменила большинство карантинных мер, а также режим чрезвычайного положения. Премьер обещает, что не допустит ситуации, которая была на пике эпидемии весной.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Мы этого не допустим. Мы должны взять ситуацию под контроль, победить вторую волну, которая угрожающе над нами нависла. И чем раньше и эффективнее мы будем действовать, тем лучше».

Стоит отметить, что сейчас смертность в Испании ниже, чем была в период с марта по май. Так, в сутки регистрируют по несколько десятков жертв, в то время как весной дневная смертность достигала почти тысячи человек.

В общей сложности от коронавируса уже скончалось почти 29 тысяч испанцев.

Премьер-министр говорит, что на помощь в противостоянии пандемии в регионы уже направили военных, которые будут помогать проводить массовое тестирование.

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