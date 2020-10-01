Устройство для соцдистанцирования помогает британскому заводу во время пандемии

На заводе этой британской компании, которая производит робототехнику, трудятся 400 человек. Но все они с лёгкостью..

На заводе этой британской компании, которая производит робототехнику, трудятся 400 человек. Но все они с лёгкостью соблюдают социальную дистанцию. Им помогает специальное устройство, разработанное этой же фирмой в начале пандемии.

[Брайан Палмер, генеральный директор компании Tharsus]:

«Прибор посылает простые, интуитивно понятные предупреждения, которые помогают людям соблюдать социальное дистанцирование».

Устройство оснащено беспроводной технологией Bluetooth с низким энергопотреблением. Его можно носить как кулон или браслет. Если между пользователями будет меньше двух метров, прибор издаст один звуковой сигнал и мигнёт синим цветом. При расстоянии меньше метра устройство мигает красным и постоянно пищит.

Кроме того, в процессе использования приборов в компьютере отображается цифровая схема. С её помощью можно отследить места, где трудно соблюдать двухметровую дистанцию, а потом устранить проблему.

А несколько недель назад изобретение помогло заводу избежать закрытия. У одного сотрудника выявили лёгкую форму коронавируса. Цифровая схема показала контакты заражённого. С ним общались одиннадцать человек. Их отправили на карантин, но позже тестирование показало отрицательные результаты. Завод продолжил работать в прежнем режиме.

[Брайан Палмер, генеральный директор компании Tharsus]:

«Для нас главное – стабильная работа компании. Если кто-то вдруг заболеет, можно за считанные минуты и с высокой точность отследить, с кем контактировал человек. Поэтому мы можем очень быстро отреагировать».

Устройство стоит примерно 85 евро. Ещё одна британская компания, выпускающая медицинское оборудование, закупила такие приборы для своих сотрудников.

[Пол Батлер, сотрудник компании Smith & Nephew]:

«Мы планируем использовать приборы на конференциях, в которых участвуют более 30 человек. Это отличный способ помочь нашим гостям и клиентам сохранять социальную дистанцию».

Такие приборы скоро могут появиться в продаже в интернет-магазинах.

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