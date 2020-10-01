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Устройство для соцдистанцирования помогает британскому заводу во время пандемии

Устройство для соцдистанцирования помогает британскому заводу во время пандемии

На заводе этой британской компании, которая производит робототехнику, трудятся 400 человек. Но все они с лёгкостью..

Дата загрузки: 2020-10-01

На заводе этой британской компании, которая производит робототехнику, трудятся 400 человек. Но все они с лёгкостью соблюдают социальную дистанцию. Им помогает специальное устройство, разработанное этой же фирмой в начале пандемии.

[Брайан Палмер, генеральный директор компании Tharsus]:
«Прибор посылает простые, интуитивно понятные предупреждения, которые помогают людям соблюдать социальное дистанцирование».

Устройство оснащено беспроводной технологией Bluetooth с низким энергопотреблением. Его можно носить как кулон или браслет. Если между пользователями будет меньше двух метров, прибор издаст один звуковой сигнал и мигнёт синим цветом. При расстоянии меньше метра устройство мигает красным и постоянно пищит.

Кроме того, в процессе использования приборов в компьютере отображается цифровая схема. С её помощью можно отследить места, где трудно соблюдать двухметровую дистанцию, а потом устранить проблему.

А несколько недель назад изобретение помогло заводу избежать закрытия. У одного сотрудника выявили лёгкую форму коронавируса. Цифровая схема показала контакты заражённого. С ним общались одиннадцать человек. Их отправили на карантин, но позже тестирование показало отрицательные результаты. Завод продолжил работать в прежнем режиме.

[Брайан Палмер, генеральный директор компании Tharsus]:
«Для нас главное – стабильная работа компании. Если кто-то вдруг заболеет, можно за считанные минуты и с высокой точность отследить, с кем контактировал человек. Поэтому мы можем очень быстро отреагировать».

Устройство стоит примерно 85 евро. Ещё одна британская компания, выпускающая медицинское оборудование, закупила такие приборы для своих сотрудников.

[Пол Батлер, сотрудник компании Smith & Nephew]:
«Мы планируем использовать приборы на конференциях, в которых участвуют более 30 человек. Это отличный способ помочь нашим гостям и клиентам сохранять социальную дистанцию».

Такие приборы скоро могут появиться в продаже в интернет-магазинах.
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