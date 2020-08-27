Береговая охрана Греции спасла с тонущего судна десятки мигрантов

По меньшей мере, 96 мигрантов были спасены на востоке Эгейского моря. Операция проходила у берегов греческого..

[Георгиос Кристианос, глава службы морской разведки]:

«Это изображение мы получили с первого корабля, который прибыл на место. Судно почти ушло под воду. В воде было 60-70 человек, и мало на ком были спасательные жилеты».

По меньшей мере, 96 мигрантов были спасены на востоке Эгейского моря. Операция проходила у берегов греческого острова Халки, недалеко от турецкого побережья. Судно, которое перевозило людей, начало уходить под воду. Пассажиры стали прыгать за борт.

В операции по спасению принимали участие береговая охрана Греции, коммерческие и военные суда, а также вертолёты.

[Георгиос Кристианос, глава службы морской разведки]:

«Ситуация была непростая, поскольку речь об очень большом количестве мигрантов, которые были в опасности. Было сложно, поскольку операция проходила ночью».

Спасённых доставили на близлежащий остров Родос. Спасатели говорят, что на судне были мигранты из Сирии, Ирака и Сомали.

Греческая сторона отмечает, что турецкая береговая охрана также пыталась участвовать в операции по спасению и даже подняла на своё судно несколько мигрантов.

В 2015-16 годах Греция была главным пунктом прибытия для тысяч искателей убежища. Многие бежали от боёв в Сирии и перебирались в Грецию из соседней Турции. Однако позже поток людей остановили благодаря соглашению между Брюсселем и Анкарой.

В прошлом году в Грецию снова стало прибывать много мигрантов. А в марте этого года отношения между Турцией и Грецией накалились ещё больше, когда тысячи беженцев попытались пересечь наземную границу между двумя странами. При этом Анкара заявила, что не будет останавливать людей. Однако в последние месяцы мигрантов снова стало меньше, частично благодаря проверкам на границе и пандемии коронавируса.

Короткая ссылка на эту страницу: