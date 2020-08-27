Тысячи лотосов расцвели в дельте Волги под Астраханью

Этот нежно-розовый ковёр – гордость и краса Астраханской области. На тысячах гектаров вдоль дельты Волги расцвели лотосы.

С конца июля на эффектные фотосессии сюда едут сотни туристов. Лучшее время – раннее утро, когда бутоны ещё полностью раскрыты.

[Наталья Мех, глава отдела просвещения Астраханского заповедника]:

«Завтра этот цветок раскроется, но уже не будет закрывать свои лепестки. Они потеряют свой окрас, станут бледно-бледно-розовыми. И на следующий день уже лепестки опадут и дадут начало новой жизни. На их месте вырастут коробочки. На следующий год из семян, которые выпадут осенью, вырастут новые лотосы».

Обычный ареал лотосов – жаркие регионы Индии, Китая и Филиппин. Астрахань – самая северная точка в мире, где лотосы цветут в естественной среде. Также – единственная в Европе.

Есть несколько теорий о том, как лотос попал на юг России. К примеру, этот цветок могли завезти из Азии калмыки – местный народ, исповедующий буддизм. Для буддистов лотос священен и несёт сакральный смысл. Согласно другим версиям, семена занесли перелётные птицы. Их тут 22 вида: от белого журавля до египетской цапли и кудрявого пеликана. Некоторые же вообще считают, что лотосы росли здесь ещё тысячи лет назад.

В любом случае сегодня этот цветок очень важен для местной фауны.

[Владимир Стрелков, орнитолог Астраханского заповедника]:

«Это привлекает множество животных дельты Волги, является отличной кормовой базой. К примеру, кабаны, которые обитают в Астраханском заповеднике – они питаются коробочками лотоса. Многие питаются семенами лотоса. Например, крачки белощёкие, которые делают свои гнёзда на водной растительности, в том числе и на плавающих листьях лотоса. Лебедь-шипун, к примеру, питается всем растением: добывает как стебель, коробочки лотоса, так и своими лапами разрывает илистое дно и достаёт оттуда корневища».

Лотос – одно самых из древних растений. Произрастал более сотни миллионов лет назад ещё в меловом периоде. Утром на его огромных листьях собирается роса. В древности верили в её целебные свойства. Алхимики даже использовали её для опытов по получению золота.

[Юрий Таранов, инспектор Астраханского заповедника]:

«Листья лотоса имеют восковое покрытие, но не плотное. Очень хорошо защищаются от воды. Если налить водичку, можно посмотреть, она скатывается буквально как ртуть».

Лотосы будут цвести до середины сентября.

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