Сотни матерей-одиночек в Кении остались без работы из-за пандемии

Кенийка Бет Вачира воспитывает четырёх детей без мужа. И она единственный кормилец в семье. Уже 20..

Кенийка Бет Вачира воспитывает четырёх детей без мужа. И она единственный кормилец в семье. Уже 20 лет Бет работает на фабрике по производству традиционных украшений и посуды в Найроби.

Предприятие из-за карантина было вынуждено закрыться на несколько месяцев и теперь терпит огромные убытки. А это сказывается и на доходах сотрудников.

[Бет Вачира, работница фабрики]:

«Теперь нам трудно прокормить и одеть детей. Наша жизнь становится всё хуже».

Бет повезло. Её в числе нескольких десятков сотрудниц вызвали на работу. Но остальные женщины по-прежнему сидят дома. Причём они также растят детей без мужа.

[Роуз Аюма, сотрудница компании Kazuri Beads]:

«Обычно на фабрике работают 235 матерей-одиночек, но сейчас их только 35. В основном мы зависим от туристов и теперь с трудом находим заказы».

Туристический сезон в Кении длится с мая по сентябрь. Путешественники приезжают посмотреть на миграцию антилоп и попутно приносят доход разным отраслям туристической индустрии. Пандемия изменила привычный ритм жизни.

[Ронни Гус, сотрудник компании Kazuri Beads]:

«Внутренних продаж нет, а экспорт сократился на 80 процентов». [Роуз Аюма, сотрудница компании Kazuri Beads]:

«Это худший сезон для компании. Раньше в магазине не было ни дня без выручки. Но из-за пандемии покупатели пропали. Бывает, что магазин ничего не продаёт целую неделю».

До эпидемии безработица в Кении составляла чуть больше 5%. К сентябрю этот показатель удвоился.

Фабрика по производству украшений открылась 45 лет назад. В основном она принимает на работу матерей-одиночек. Им платят по 200 долларов в месяц и выдают медицинскую страховку.

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