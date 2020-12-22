Как в Германии пожилым помогают справиться с одиночеством в условиях пандемии

От виртуальной реальности до видеозвонков и уроков зумбы. В Германии пожилым помогают справиться с одиночеством и..

От виртуальной реальности до видеозвонков и уроков зумбы. В Германии пожилым помогают справиться с одиночеством и депрессией в условиях пандемии и карантина.

Многие из них долгие месяцы проводят в изоляции, поскольку, как известно, COVID-19 особенно опасен для людей преклонного возраста.

81-летняя Аннелиза из дома престарелых в Кёльне пробует очки виртуальной реальности. С их помощью она отправилась на экскурсию в Кёльнский собор.

[Аннелиза Рихман, постоялица дома престарелых]:

«Интересно было посмотреть. Как только смогу выходить, схожу в этот собор. Не думаю, что он сильно изменился, но мне просто хочется туда сходить».

Работники дома престарелых говорят, что такие развлечения поднимают постояльцам настроение. Особенно перед Рождеством, когда их обычно навещали родственники.

[Александра Каспер, социальная работница]:

«Это своеобразные посредники, которые стимулируют общение между работниками, родственниками и постояльцами. Очень помогает. Появляются вещи, которых в другой ситуации не было бы. И лучше узнаёшь людей, они рассказывают о детстве, делятся опытом».

А это дом престарелых в городе Шпайер. Вместо рождественской вечеринки с членами семей здесь организовали ярмарку с жареными сосисками, вафлями и лотереей.

[Гудрун Вольтер, директор дома престарелых]:

«Обычно на Рождество мы устраиваем праздник в часовне и в кафе, приглашая всех родственников. Но теперь сделать это невозможно. Мы попытались найти альтернативу, чтобы создать нужную атмосферу».

В домах престарелых также обеспечивают видеозвонки, чтобы постояльцы могли пообщаться с родными. Однако настроение это поднимает не всем.

[Кристель Хальнайс, жена постояльца дома престарелых]:

«Это катастрофа. Мы были вместе 55 лет и женаты 51 год. И это первое Рождество, которое мы проводим раздельно. Нелегко».

Жители домов престарелых в Германии стоят первыми в очереди на прививки препаратом Pfizer-BioNTech от COVID-19. Вакцинацию планируют начать в стране 27 декабря.

А пока дома престарелых делают всё возможное, чтобы жильцы оставались весёлыми. Например, в Кайзерслаутерне в одном из заведений предлагают уроки зумбы. Их посещают даже те, кто передвигается на инвалидном кресле.

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