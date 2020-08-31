Вернувшихся из-за пандемии венесуэльцев на родине встречают холодно
Когда венесуэльский пастор Хуан Меса увидел, как его дочки плачут от голода, он собрал кое-какие вещи..
Дата загрузки: 2020-08-31
[Хуан Меса, пастор]:
«Изначально мы планировали оставаться в Колумбии до тех пор, пока ситуация здесь не улучшится. Мы бежали туда, спасаясь от ситуации здесь, пытались найти еду для дочек».
В течение нескольких лет он мог обеспечивать детей едой и водить их в школу. Но потом грянула эпидемия коронавируса, и его уволили.
Пришлось вернуться в Венесуэлу. Теперь он ходит от дома к дому и предлагает людям купить курятину или обменять её на муку и рис.
Хуан оказался в таком же бедственном положении, как ещё 100 тысяч венесуэльцев, которые вернулись в страну после начала пандемии. По приезду они должны были провести время на карантине в специальных центрах, которыми управляют военные. Как говорят люди, там не хватает еды и воды, а также есть риск заразиться коронавирусом.
В начале пандемии президент Николас Мадуро объявил, что страна будет встречать всех возвращающихся венесуэльцев с распростёртыми объятиями. Однако позже он стал обвинять их в завозных случаях COVID-19.
Некоторые чиновники даже сказали, что соседняя Колумбия использует возвращающихся венесуэльцев как биологическое оружие, чтобы заразить всю нацию.
Теперь Хуан и его жена снова хотят уехать.
[Норелис де Меса, жена пастора]:
«Я снова хочу уехать из Венесуэлы, потому что пока эти власти продолжают сражаться с оппозицией, ситуация здесь не изменится. Но суть в том, что власти и оппозиция никогда не договорятся. Власти не хотят уходить, а у оппозиции ничего не получается. Но они не страдают. Единственные, кто здесь страдает, это люди».
Как предполагается, в Колумбии проживает около миллиона 800 тысяч венесуэльцев. И после окончания карантина и открытия границ ожидают новой волны мигрантов.
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