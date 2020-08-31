Вернувшихся из-за пандемии венесуэльцев на родине встречают холодно

Когда венесуэльский пастор Хуан Меса увидел, как его дочки плачут от голода, он собрал кое-какие вещи..

[Хуан Меса, пастор]:

«Изначально мы планировали оставаться в Колумбии до тех пор, пока ситуация здесь не улучшится. Мы бежали туда, спасаясь от ситуации здесь, пытались найти еду для дочек».

Когда венесуэльский пастор Хуан Меса увидел, как его дочки плачут от голода, он собрал кое-какие вещи и вместе с семьёй бежал из страны в Колумбию. Это было в 2017 году. Он поехал, чтобы работать на обувной фабрике.

В течение нескольких лет он мог обеспечивать детей едой и водить их в школу. Но потом грянула эпидемия коронавируса, и его уволили.

Пришлось вернуться в Венесуэлу. Теперь он ходит от дома к дому и предлагает людям купить курятину или обменять её на муку и рис.

Хуан оказался в таком же бедственном положении, как ещё 100 тысяч венесуэльцев, которые вернулись в страну после начала пандемии. По приезду они должны были провести время на карантине в специальных центрах, которыми управляют военные. Как говорят люди, там не хватает еды и воды, а также есть риск заразиться коронавирусом.

В начале пандемии президент Николас Мадуро объявил, что страна будет встречать всех возвращающихся венесуэльцев с распростёртыми объятиями. Однако позже он стал обвинять их в завозных случаях COVID-19.

Некоторые чиновники даже сказали, что соседняя Колумбия использует возвращающихся венесуэльцев как биологическое оружие, чтобы заразить всю нацию.

Теперь Хуан и его жена снова хотят уехать.

[Норелис де Меса, жена пастора]:

«Я снова хочу уехать из Венесуэлы, потому что пока эти власти продолжают сражаться с оппозицией, ситуация здесь не изменится. Но суть в том, что власти и оппозиция никогда не договорятся. Власти не хотят уходить, а у оппозиции ничего не получается. Но они не страдают. Единственные, кто здесь страдает, это люди».

Как предполагается, в Колумбии проживает около миллиона 800 тысяч венесуэльцев. И после окончания карантина и открытия границ ожидают новой волны мигрантов.

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