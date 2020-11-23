В Помпеях обнаружили новые останки жертв извержения Везувия
Археологи Италии обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся останки двух мужчин, которые погибли во время извержения Везувия в..
Дата загрузки: 2020-11-26
[Массимо Осанна, археолог]:
«Две жертвы, обнаруженные недавно, – это удивительное свидетельство того утра 25 октября, когда произошло извержение. Жертвы, возможно, искали убежища, когда в 9 утра на них обрушился пирокластический поток. Когда поток достиг Помпеев, он полностью разрушил верхнюю часть города, убив всех на своём пути».
Один мужчина был, возможно, высокого статуса в возрасте от 30 до 40 лет. Под его шеей сохранились остатки шерстяной накидки. Второй мужчина возрастом 18-23 года был одет в тунику и скорее всего был слугой.
Останки нашли в районе Чивита Джулиана, который находится в семистах метрах от центра древних Помпеев. Жертвы были в подвале в районе большой виллы.
Хорошо сохранились зубы и кости мужчин. Чтобы лучше их изучить, учёные заполнили гипсом полость, которая образовалась после разрушения мягких тканей их тел.
Помпеи находятся в 23 километрах от Неаполя. На момент извержения Везувия в городе было около 13 тысяч человек. Руины погребённого населённого пункта обнаружили только в XVI столетии. Первые раскопки начались в 1750 году.
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