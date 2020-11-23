В Помпеях обнаружили новые останки жертв извержения Везувия

Археологи Италии обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся останки двух мужчин, которые погибли во время извержения Везувия в..

[Массимо Осанна, археолог]:

«Две жертвы, обнаруженные недавно, – это удивительное свидетельство того утра 25 октября, когда произошло извержение. Жертвы, возможно, искали убежища, когда в 9 утра на них обрушился пирокластический поток. Когда поток достиг Помпеев, он полностью разрушил верхнюю часть города, убив всех на своём пути».

Археологи Италии обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся останки двух мужчин, которые погибли во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Они жили в городе Помпеи и погибли, спасаясь внутри здания от пирокластических потоков – смеси раскалённых вулканических газов, пепла и обломков пород. Такие потоки могут достигать скорости в 700 километров в час и температуры в 800 градусов по Цельсию.

Один мужчина был, возможно, высокого статуса в возрасте от 30 до 40 лет. Под его шеей сохранились остатки шерстяной накидки. Второй мужчина возрастом 18-23 года был одет в тунику и скорее всего был слугой.

Останки нашли в районе Чивита Джулиана, который находится в семистах метрах от центра древних Помпеев. Жертвы были в подвале в районе большой виллы.

Хорошо сохранились зубы и кости мужчин. Чтобы лучше их изучить, учёные заполнили гипсом полость, которая образовалась после разрушения мягких тканей их тел.

Помпеи находятся в 23 километрах от Неаполя. На момент извержения Везувия в городе было около 13 тысяч человек. Руины погребённого населённого пункта обнаружили только в XVI столетии. Первые раскопки начались в 1750 году.

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