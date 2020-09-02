Гонконгцы распробовали вегетарианскую альтернативу свинине

Свинина для Гонконга, да и остальной Азии, – один из главных ингредиентов в сотнях блюд. И..

Свинина для Гонконга, да и остальной Азии, – один из главных ингредиентов в сотнях блюд. И чтобы убедить азиата стать вегетарианцем, надо хорошо постараться и предоставить по-настоящему достойную альтернативу.

Местная компания OmniPork уверена, что изобрела идеальный рецепт. Она делает заменитель свинины из соевых бобов, гороха, вешенок и риса.

[Дэвид Ён, предприниматель]:

«Вместо того, чтобы создавать какую-то новую концепцию, мы хотим показать, что заменитель готовится, как обычная свинина. Причина, по которой мы выбрали именно это мясо, в том, что в Азии оно самое популярное. В Северной Америке, например, больше предпочитают курятину и говядину».

Компания OmniPork открыла лаборатории в Канаде, а производство – в Таиланде. Её цель – рассказать людям о важности охраны окружающей среды.

[Дэвид Ён, предприниматель]:

«Что касается Китая и Азии, мы говорим о 60% населения планеты. Если хотите оказать влияние, то начинайте с Азии. А свинина – это основное мясо, которое они потребляют».

Популярная сеть ресторанов быстрого питания уже начала использовать этот заменитель свинины в некоторых блюдах.

[Джеки Юй, главный менеджер Tong Kee Bao Dim]:

«Мы обнаружили, что стрипсы OmniPork по вкусу очень похожи на свинину. Можно легко получить традиционный вкус, к которому привыкли гонконгцы. Нужно просто выбрать правильные ингредиенты».

Некоторые клиенты говорят, что готовы попробовать вегетарианские блюда.

[посетительница]:

«Обычно еда в ресторане довольно жирная. Даже если готовят на пару, то жира кладут много. А когда я вижу это новое мясо только с растительными ингредиентами, то возникает желание его попробовать». [посетительница]:

«Кажется, это более здоровый вариант. Свинина более жирная, ведь это красное мясо».

В местных супермаркетах заменитель стоит немного дешевле обычной свинины. Сегодня этот продукт продают не только здесь, но и в других странах Азии, включая Филиппины, Японию и Таиланд. К концу года компания собирается расширить поставки ещё на 20 государств.

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