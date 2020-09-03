Макаронное искусство: нигериец создаёт из спагетти архитектурные миниатюры
Эту копию Эйфелевой башни можно назвать уникальной. Она сделана из спагетти. Необычным макаронным искусством увлекается житель..
Дата загрузки: 2020-09-03
Эту копию Эйфелевой башни можно назвать уникальной. Она сделана из спагетти. Необычным макаронным искусством увлекается житель Лагоса. Его первая поделка появилась на свет в марте, когда в Нигерии объявили карантин.
[Адеринтомива Оятоми, скульптор]:
«Я хочу показать миру эти прекрасные архитектурные сооружения, потому что они красивые, созданы с использованием замечательных технологий и сильно отличаются от всего, что мы знаем. И я хочу рассказать людям о том, где можно побывать, посещая страну».
Скульптор сделал пять копий известных достопримечательностей из 25 тысяч штучек спагетти. Сейчас он завершает работу над миниатюрной египетской пирамидой.
Большинство нигерийцев зарабатывают меньше трёх долларов в день. Некоторые не одобряют создание скульптур из еды.
[Адеринтомива Оятоми, скульптор]:
«Люди думают, что моё искусство – пустая трата времени. Возможно, они просто не знают, что я пытаюсь показать. Это отражает то, что даже если вы хрупкие, всё равно можете устоять, находясь близко друг к другу и держась вместе».
Каждую копию нигериец делает два-три дня в зависимости от размера и сложности работы. Раньше он пробовал создавать скульптуры из спичек и тонких прутиков. Но изделия не получались такими изящными, как из спагетти.
Оятоми не только скульптор, но и художник. Он преподаёт детям рисование в онлайн-режиме.
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