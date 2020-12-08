В Италии продолжаются эвакуации из-за наводнений

Италия оказалась во власти непогоды. На север страны обрушились ливни, местами – с сильным ветром и..

Италия оказалась во власти непогоды. На север страны обрушились ливни, местами – с сильным ветром и снегопадами.

Под итальянским городом Модена пожарные проводят эвакуацию населения. Здесь уже несколько дней продолжается наводнение.

В выходные река Панаро неожиданно вышла из берегов. В воде оказались поля, автомобильные дороги, а также населённые пункты близ Модены. Масштаб наводнения сняли с вертолётов полицейских и пожарных служб.

В регионе Венето на северо-востоке Италии из берегов вышел местный канал. Пожарным пришлось эвакуировать на резиновых лодках около 20 местных жителей.

В Риме поднялся уровень воды в реке Тибр. Затопило остров Тиберина и велосипедные дорожки вдоль набережной. Полиция перекрыла спуски к ним в центре старого города.

Зимние бури вызвали хаос и на адриатическом побережье Хорватии.

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